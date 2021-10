El Gobierno aclara que el nuevo impuesto "no es un peaje" y "compensará el déficit de las carreteras"

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y responsable de vivienda nos comenta en La Brújula la fecha que barajan para la ley de vivienda: "La previsión es que esta ley pueda estar aprobada en el Parlamento en el segundo semestre de 2022. Es un plazo razonable. Es cierto, que hay comunidades que sin conocer el texto han asegurado que no la van a aplicar. Creo que habría que esperar al menos a leer el texto"

Una ley que tiene como objetivo favorecer especialmente a las zonas tensionadas: "Las zonas tensionadas se define como aquellas en las que el precio de la vivienda ha subido 5 puntos respecto al IPC de la comunidad en 5 años. Son zonas en las que acceder a una vivienda es imposible para la mayoría de ciudadanos".

Una de las novedades que introduce es la compensación para el 30 por ciento de vivienda protegida en suelo urbanizado: "Hay una reserva del 30 por ciento en suelo urbanizado para vivienda protegida. Para compensar los derechos de los propietarios se han establecido mecanismos que los ajustan. Lo que pasaba en Barcelona es que se hacía esa reserva del 30 por ciento pero no había compensación"

"Es una ley de vivienda que pretende garantizar este derecho y que no solo se introducen medidas en las zonas tensionadas", explica la ministra.

Existe el temor de que los propietarios descuiden las viviendas con esta nueva ley: "Mantener una vivienda en buenas condiciones es una obligación del propietario al margen de esta ley de la vivienda. Se establece una reducción del 50 por ciento y los propietarios que las alquilan normalmente van introduciendo mejoras, y esa bonificación podría pasar al 60 por ciento, incluso al 70 por ciento".

"Estas medidas lejos de plantear una detracción de la oferta de alquiler van a incentivar el alquiler con unas condiciones determinadas y a precios accesibles", comenta.

Sánchez pide una reflexión al Partido Popular que ya ha asegurado que no va a aplicar la ley en las comunidades en las que Gobierna: "El PP ya ha anunciado que no va a aplicar la ley en las comunidades que gobierna, les pido que analicen, valoren y vean que es una buena ley. Que puedan aprovechar medidas que son garantistas para el inquilino y el propietario que tiene incentivos y seguridad jurídica para proteger su patrimonio. El PP acostumbra a hacer ruido pero son capaces de valorar y aplicar normas favorables al conjunto de ciudadanos"

La nueva tarifa para las carreteras

Es una de las medidas que más polémicas ha generado. La intención de introducir una tarifa por usar las autopistas: "Estamos analizando las alternativas para poner un sistema de tarificación por usar las autopistas del estado. No está definido el modelo pero queremos que se aplique con consenso de todos. Hay que hacer pedagogía, no tiene sentido que paguemos por utilizar la red ferroviaria, aeropuertos, puertos... y no por las carreteras"

Y para explicarlo hace otra comparativa: "Pagamos impuestos pero una parte de esa se detraen para el mantenimiento de las carreteras. Con parte de esos impuestos pagamos unas carreteras que utilizan un 40 por ciento de vehículos extranjeros. Hay que huir del planteamiento de que vamos a volver a los peajes, es una tarifa para compensar el déficit de las carreteras"