Fernández Mañueco: "El Gobierno debe defender las fronteras con firmeza y diplomacia"

La crisis diplomática entre España y Marruecos sigue avanzando, cuando hoy Pedro Sánchez ha criticado con dureza las decisiones de este país. Charlamos sobre esta problemática con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, que nos explica que el Gobierno debe "defender la integridad territorial" y considera que le ha pillado "con el pie cambiado y ha demostrado inexperiencia".

Así, el líder autonómico arremete contra Sánchez y recuerda que su deber es "defender las fronteras con firmeza y diplomacia".

En relación a la acogida de menores no acompañados en Ceuta, Mañueco señala que "cuidarán a los que haga falta", ya que Castilla y León es una tierra de emigrantes: "Nos han acogido en Iberoamérica, Europa y algunas zonas de España", apunta.

Algunas autonomías como Madrid o Castilla-La Mancha han manifestado su deseo de retirar las mascarillas en exteriores. Ante esto, el 'popular' recuerda que esto debe hacerse de forma coordinada entre todas las comunidades en base a criterios científicos. También critica la negativa del Gobierno de vacunar con AstraZenca y declara que "los políticos no pueden generar confusión".

"La concordia no justifica la impunidad"

La crisis electoral de Ciudadanos que se ha visto en varios territorios como Madrid o Murcia parece no afectar al Ejecutivo entre Mañueco y Egea, ya que según el líder del PP, "sobrevivieron" a una moción de censura donde "perdió el sanchismo y ganó Castilla y León".

Y la última gran crisis a la que se enfrenta el Gobierno es los indultos a los presos del procés. Según el dirigente autonómico, la concordia no puede justificar la impunidad: "No se puede saltar la Constitución y menos no estar arrepentido y decir que lo volverías a hacer". Por ello, apoya la decisión del PP de acudir a la manifestación en Colón para "defender la justicia". Por ello, recuerda que ha habido un ciclo electoral en España y las elecciones en Madrid fueron la constatación de ello: "La sociedad española está harta del sanchismo. Ahora se necesita un Ejecutivo que coordine".