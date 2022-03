Félix Bolaños: "Las medidas van a paliar los efectos de la guerra provocada por Putin en Ucrania"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Félix Bolaños defiende un gran pacto en España para combatir la crisis tras la invasión en Ucrania: "Estamos haciendo un llamamiento a las fuerzas políticas, agentes sociales y comunidades a hacer un acuerdo de país. Es una guerra que afecta a nuestra economía y país y la ciudadanía agradecería un gran pacto en temas elementales. No ha sido posible en la primera parte en la primera parte y esperemos que ahora lo sea"

"El plan de respuesta es muy potente. Con una capacidad económica con los recursos del estado para proteger al que lo pasa mal", añade.

Niega y tacha de falso, como asegura el PP, que hayan incumplido el acuerdo de La Palma al no bajar los impuestos en el plan de choque: "Hemos prorrogado un paquete de bajadas fiscales de todos los impuestos de la electricidad. A eso hemos añadido la bajada del peaje de la industria electrointensiva. Lo que repite Feijóo y el PP es que no dicen la verdad. Y hay que demostrarlo con documentos como acabo de hacer". Y lo compara con países de nuestro entorno: "Hay países como Italia que bajan los carburantes hasta el 30 de abril. Nosotros hasta el 30 de junio. Otros como Irlanda los bajan mucho menos, vamos en la línea adecuada"

Sobre el acuerdo con transportistas señala el haber llegado al acuerdo como lo más importante y no que se tardara más días de lo esperado: "Hemos hecho un decreto ley con medidas muy complejas que se ha trabajado todos los días y quiero poner en valor el acuerdo después de estar reunidos con los transportistas todos los días. Hemos llegado a un acuerdo y hoy el 98 por ciento de transportistas está trabajando. El anuncio anticipado de las medidas.. igual conviene trabajar con más rigor. El acuerdo definitivo se firmó el viernes y lo importante era que se firmara y que los transportistas tengan mejores condiciones. No puede ser que nadie trabaje perdiendo dinero".

Belarra ha señalado que el plan de choque ha salido gracias a las propuestas de Podemos, pero el ministro prefiere no individualizar: "Todas las medidas son del Gobierno en su conjunto, no tiene sentido buscar quién es el protagonista de cada medida. El PSOE en esto su historia le avala. Hemos llegado a un gran consenso. Es un paquete muy importante que va a paliar los efectos de la guerra provocada por Putin en Ucrania". Y avala la salud de su coalición: "Es la coalición que mejor está funcionando. En las comunidades hemos visto como salen por los aires las coaliciones para meter a la ultraderecha"

Ahora comienzan las negociaciones para establecer el precio del gas: "Estamos dialogando con Portugal y en segundo lugar con la Comisión Europea. Tenemos que consensuar una cifra que se tiene que justificar muy bien. La isla ibérica reducirá notablemente la factura de la luz gracias a una gran negociación del presidente Sánchez".

En cuanto al cambio en el Partido Popular señala que "hay que dar tiempo al nuevo líder del PP a que renueve su proyecto porque no tienen proyecto para este país. En ese tiempo es normal que haya un encuentro entre el presidente y el principal líder de la oposición pero no me consta que haya una fecha elegida. Sería positivo que los españoles vean juntos al presidente del Gobierno y principal líder de la oposición y que puedan acordar medidas juntos, sería muy positivo".

Y vuelve a apelar a la unión mientras defiende la estabilidad que otorga su Gobierno: "Hay momentos para estar unidos. Con una agresión en la frontera de la UE no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo básico, cuándo lo vamos a hacer. Por eso nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios. El Gobierno es estable, hemos aprobado 131 iniciativas legislativas y no hemos perdido ninguna. No somos estables en lo interno, sino en el país. Por eso la legislatura se va a agotar, porque España necesita estabilidad".

Sobre el cambio de postura en el Sáhara, defiende que es la postura que se mantiene en España desde hace muchos años: "La situación en el Sáhara lleva 46 años enquistada. Es bueno para el Sáhara. La posición es la que desde hace 15 años mantiene España y no ha venido por casualidad, nos acompaña Francia, EEUU, la UE y todos los países que quieren que la solución sea pactada por las dos partes. En qué mejora la vida de los saharauis estar otros 46 años enfrentados... Esto es una oportunidad al diálogo y al acuerdo". Con esta medida pretenden "abrir una buena relación con Marruecos. Es el camino, que hablemos para establecer una nueva relación entre nosotros".

Además explica la enmienda en el asunto de la Fiscal General del Estado: "Se introduce la enmienda por unanimidad para que una decisión no afecte al futuro. No tiene que ver con esta fiscal, la recomendación la hizo el Consejo Fiscal antes de que estuviera Dolores Delgado".