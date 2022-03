La dramática huida de Denis, de 17 años, de Kiev junto a su hermana y su sobrina

LEER MÁS Ucrania y Rusia avanzan un acuerdo para frenar la guerra con un borrador de 15 puntos

Denis es un joven de 17 años atrapado en Kiev con su hermana de 24 y su sobrina de 4. Han perdido su casa en Kiev, han vagado por los campos, llevan 7 días bebiendo nieve derretida. Consiguieron conectar el móvil para hacer una llamada de auxilio. Denis eligió un teléfono español. El de Ana Villanueva, la mujer con la que pasaba los veranos en Pamplona.

"Ayer a las 2 del mediodía me llamó Denis. Colgué y tenía tal impotencia que no sabía que hacer. A través de una caravana solidaria me dieron el contacto de Igor (un voluntario ucraniano). Uno de esos ángeles de la guarda que no sabes de dónde sale y me dijo no te preocupes", confiesa emocionada Ana.

Desde esa llamada, los tres han cambiado su ubicación: "Su última ubicación era en Kiev. Nos llamó de nuevo por whatsapp y estaba en la frontera con Bielorrusia. No entendíamos nada. El chico de 17 años, la chica de 24 y la niña de 4 salieron en una caravana por su cuenta. Se encontraron un grupo de civiles y salieron en un corredor humanitario con destino a Bielorrusia"

"Denis tiene mucho miedo y no confía en nadie. Necesita que yo le avise previamente". Igor es el voluntario ucraniano que contactó con Ana para tratar de sacar a Denis y su familia fuera de la frontera. Se mueve por Kiev para sacar a niños del asedio y llevarles a lugares más seguros. Pese a sus intentos todavía no ha podido contactar con él pero no dejará de intentarlo. Una labor con la que arriesga su vida aunque no lo siente así: "No pensamos que nos estemos jugando la vida. Si da miedo ver que disparan a cualquier persona, civiles, periodistas... Pero no entramos en sitios muy peligrosos. Tenemos la cabeza fría. Pero sacar a los niños nos da muchas cosas buenas".

"Los animales rusos disparan a civiles para que no podamos decir a los soldados ucranianos dónde están ellos. Matan a todos los que pueden decir su ubicación", lamenta Igor que comenta las posibilidades de Denis para poder llegar a España: "Tenemos un punto dónde vienen autobuses a ayudar. Desde ahí vamos a Polonia y desde Polonia pueden viajar a España".