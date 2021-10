Día Mundial contra el Cáncer de Mama: Las reivindicaciones de las asociaciones

Marius Soler de (Invi) nos cuenta la realidad del cáncer de mama en chicos: "No hay registro. Se ha ido registrando hace poco. El baremo no lo sabemos pero creemos que es entre el 1 y el 4 por cierto". Cree que incluso antes de la investigación, se necesita más concienciación: "Más educación y más concienciación. El hombre no es consciente de que tiene glándulas mamarias. Como van a relacionarlo como algo maligno. Después vendrán los siguientes pasos como la investigación"

Él padece cáncer de mama y nos cuenta su caso: "Yo lo descubrí en la ducha y lo dejé pasar. Se hizo más grande y más duro. Hasta que me lo diagnosticaron y estaba muy avanzado. Ahora estoy en estado cuatro. A mí me daban seis meses de vida. Ahora haré casi cuatro 'cumplevidas'. Confianza y en la ciencia y la investigación"

Toñi Gimón, presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama, nos cuenta lo más importante en la detección. Es acudir al médico en cuanto hay sospecha: "Cuando se noten algo que acudan al médico de atención primaria lo más rápidamente posible. Cada vez nos queremos más y vamos a las pruebas de detección precoz siempre que se nos convoca. El problema está en las mujeres jóvenes. Deben conocer su cuerpo y explorarse. Cada vez hay más información y por eso nuestro cáncer tiene cada vez mejores resultados". Además, añade que "necesitamos más investigación y más innovación. Más apoyo psicosocial"