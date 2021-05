En Cruz Roja nunca se habían enfrentado a esto: "Llegan familias enteras y muchos bebés"

Isabel Brasero, responsable de comunicación de Cruz Roja en Ceuta, nos cuenta cómo están siendo para ellos estos días tan duros e intensos física y emocionalmente. Juan Ramón Lucas, le pregunta en primer lugar por la imagen que ilustra esta noticia: "Estas imágenes son bastante habituales en el voluntariado, uno de nuestros valores es la humanidad", Señala Isabel.

Es tal el nivel de trabajo y la cantidad de casos que tienen que atender que no han podido hacer balance: "Ahora mismo no tenemos cifras, no hemos podido hacer balance de atenciones porque han sido muchísimas personas".

"Llegan bastante cansados, les damos asistencia sanitaria a pie de costa. Vemos si corre peligro su vida, en la mayoría de casos, no es así. Les valoramos y les damos ropa seca y alimentos. El voluntariado de Cruz Roja es la primera cara que ven a su llegada", explica Isabel sobre la labor que están realizando.

Son 8000 las personas que han llegado a Ceuta y ente ellas familias y muchos menores, una situación sin precedente: "Nuestra máxima es ayudar a todas las personas, por motivos de salud y por motivos humanitarios. Han llegado núcleos familiares completos y muchos bebés. Son intervenciones de las que no tenemos precedentes"