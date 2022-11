Bal pide "poner todos los medios" para frenar la reforma de la sedición y califica como "cobarde" la postura de Feijóo

Edmundo Bal, portavoz parlamentario de Ciudadanos, se muestra indignado y recalca la gravedad de retirar el delito de sedición: "Hemos estado dentro de la dirección del partido viendo las formas de reaccionar. Lo que he planteado es ¿Qué más tiene que pasar? Hay personas que esto les puede parecer otra más de Sánchez pero es muy grave reformar el delito de sedición. Es dejar desprotegida nuestra Constitución, en concreto el estado de derecho. Dejamos desguarnecida la Constitución respecto a los ataques de los golpistas".

Cree que es una más de Pedro Sánchez lo que abre la puerta a que siga tomando decisiones en esta línea: "No creía que pudiera llegar tan lejos con tal de mantenerse un año más en el poder. Me pregunto qué nos queda en este año y que nos quedaría si tuviera 4 años más de Gobierno en las que mandaría Bildu y ERC. Aragonés ha dejado claro que quieren la amnistía y que se encauce el sistema político para que se reconozca el derecho a decidir. Pues esto será lo que les dará".

Pese a que hay presidentes de comunidad del PSOE que no están de acuerdo, Bal lamenta que no hagan nada al respecto: "Saben que esto les va a costar un fuerte impacto en sus expectativas electorales pero ¿Qué hacen más que decir que no están de acuerdo?"

"Hay que poner todos los medios para paralizar y evitar que se aplique esta reforma porque se aplica con efectos retroactivos. Lo que ha dicho Feijóo es una cobardía. Yo duermo tranquilo si sé que he hecho todo lo posible por parar esta tropelía al estado de España", finaliza.