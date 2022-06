"La ausencia de explicación de Pedro Sánchez va a traer consecuencias muy negativas entre España y Argelia"

"Desde la Comisión Europea saben que hay que tratar con cierto tacto a Argelia porque juega un papel muy importante, incluso más que Marruecos", señala el profesor Mertens sobre el papel de Argelia.

Cree que se parte de un error de base del Ejecutivo español: "El Gobierno se ha equivocado en la manera de actuar, seguramente había que llegar a una solución de ese tipo, pero el cambio tan abrupto no lo entiendo. No encuentro explicaciones lógicas a no ser que busquemos presiones de Casa Blanca pero me temo que la ausencia de explicación va a generar consecuencias muy negativas entre España y Argelia"

No ve que el conflicto vaya más allá de España y Argelia; "La reacción rápida de Europa puede tener su justificación en la solidaridad pero Argelia es consciente de su papel clave en Europa. No quieren perder ese tú a tú por una interferencia de Sánchez".

"Creo que la relación entre la Unión Europea y Argelia se va a mantener como está. No se va a abrir una crisis en el sur cuando ya hay que gestionar una en el este", finaliza.