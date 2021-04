Las asociaciones jurídicas claman contra las interferencias políticas en el poder judicial: "Es un descaro absoluto"

Tres asociaciones judiciales, en representación de más de 2.500 jueces españoles, han decidido presentar un comunicado ante la Comisión Europea y que tome conocimiento “acerca de las reformas legislativas sobre el apagón y desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su colonización por los partidos políticos" por lo que señalan que es la "constatación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España, como valor que fundamenta la Unión Europea”.

Jorge Fernández Vaquero, es portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria. "Se está acelerando el deterioro en los últimos años. Hubo cambios legales que han abierto una puerta a interferencias del ámbito político en el judicial. Es una pretensión de querer controlar y en los últimos años se ha hecho de manera descarada y a tumba abierta".

"Es un descaro absoluto la falta de respeto por las reglas que garantizan la independencia judicial". Una situación que se arrastra desde hace muchos años y sobre la que los jueces, reconoce Vaquero, no han hecho mucho ruido. Está en juego el equilibrio de poderes porque esta situación hace que el Gobierno de turno tenga mucha fortaleza.

Este comunicado es el último paso de un camino que empezó hace años. Ya se han hecho huelgas, manifestaciones, ha habido reuniones en el Congreso, a finales del año pasado se recogió firmas de los ciudadanos, Francisco de Vitoria interpuso un recurso de amparo. "No hace falta de que advirtamos nada de que íbamos a ir a la Comisión Europea, a nadie le puede sorprender porque están cerrados por completo a revisar el sistema". Y asegura Vaquero que espera que no se tenga que llegar a ningún tipo de sanción, si no se reacciona la Unión Europea tiene mecanismos de sanción para prevenir estos casos.