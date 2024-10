El alcalde de Ciudad Real critica al Gobierno por su plan con el aeropuerto: "Quieren plantear algo parecido a Meloni y Orban"

El alcalde de Ciudad Real ha mostrado su malestar con el Gobierno tras conocer que tienen planes para convertirlo en un centro de acogida de migrantes, en un plan urdido a espaldas de la Junta. "No nos han informado de nada. Es un paso realmente extraño de un Gobierno que parece que rechaza los métodos de Meloni y Orban, pero quiere plantear algo parecido, de un método de almacenamiento masico", cuenta Francisco Cañizares, que añade que se van enterado de cosas por partes.

"Hemos estado de acuerdo en que no son formas, que nos enteremos de esto por los medios, y poner en duda la viabilidad de un proyecto de un aeropuerto que no reúne las condiciones. No se les puede meter ahí y que salgan como sea", ha afirmado el alcalde de Ciudad, que destaca que ninguna de las asociaciones y ONG están de acuerdo con este plan.

Francisco Cañizares ha insistido en que se ha planeado "sin hablar con nadie": "Son cosas que no tienen sentido y que se han intentado hacer de tapadillo, ocultando reuniones... Cuando hemos visto la noticia te vas enterando de movimientos que han existido que hacen más grave eso que denuncia el Gobierno regional, que es esa falta de respeto institucional. Las cosas hay que hacerlas bien".

Sobre los posibles acuerdos para llevar a cabo este plan, el alcalde asegura que a Emiliano García Page le consta que ha habido "intercambio de documentación": "La sensación es de que esto está avanzado y que ya se ha contactado con empresas que pudieran prestar servicio a ese centro. Allí no tienen las mínimas condiciones, no hay cocina, barracones... Sería buscar todo cosas provisionales. Ha caído muy mal en Ciudad Real por ser una falta de respeto y por querer hacerlo apartando de la decisión a Ciudad Real".