Kubo y el Real Madrid podrían cancelar la cesión al Villarreal si no cambia su situación

David Alonso cuenta en La Brújula del deporte la decisión respecto al futuro de Take Kubo que están meditando en las oficinas de Valdebebas. Ninguna de las partes está contenta con la situación actual a las órdenes de Unai Emery y habrá que estar muy atentos a lo que suceda las próximas semanas.

Sólo ha jugado 54 minutos, en los que no ha terminado de explotar. El talentoso japonés está algo desconcertado, principalmente porque lo que le cautivó el pasado verano fue una charla con Unai Emery.

El equipo blanco rechazó ocho millones del Bayern de Múnich y había interés de otros equipos como el Celta, el Granada y así hasta dos decenas de equipos de España y Europa.

Por eso, el Real Madrid y el jugador tienen claro que hay mercado para la formación de Take Kubo, por lo que si la situación del japonés no cambia en las próximas semanas, en enero podrían tomar otra determinación para que el jugador no tenga un año en blanco, que sería muy negativo para su crecimiento.

También puede interesarte:

Vicente Moreno: "Kubo va para figura pero hay que tener tranquilidad con él"