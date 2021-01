El cuaderno de Chapu: "Tunguska con derechona"

Traigo que es viernes y la Covid-19 lo sabe. En Donosti ha cerrado el mítico bar La Cepa. Si seguimos así, no moriremos de Covid, pero vamos a morir del asco. Hoy en no se podía saber, acabamos de batir el récord de contagios de toda la pandemia. Adelantan el toque de queda tanto que algún día se podrá salir de las nueve a las nueve y cuarto de la mañana.

Han aplazado las catalanas a mayo, porque en mayo ya habrá pasado todo. ¿Esto no lo había dicho yo antes? Cuando esto pase es un tiempo que se pospone, porque todo se pospone menos la enfermedad y esta tristeza. Ignacio Varela se imaginaba la discusión sobre el aplazamiento electoral entre el candidato del PSC y el ministro de Sanidad. No, señor, ministro, sí, señor candidato, bueno, bueno, bueno, hombre, hombre, hombre, no entiendo la polémica.

Entre Baqueira Beret y Tunguska

Al menos en Madrid permanecen abiertos 180 kilómetros de pistas y el espesor de 50 centímetros en la cota 2000. Hay nieve polvo en José Abascal. Le están haciendo Dumping a Sierra Nevada. Si en la máquina del metro pides un bono de diez viajes te sale un forfait de medio día. La ciudad es un híbrido. Baqueira Beret y Tunguska.

Escucho que Madrid está siempre quejándose, ahora de la nieve. Que hay pueblos del Pirineo que están siempre nevados. En París les pasa lo mismo. En 2019 murieron 1.400 personas por calor y hacía la temperatura que hace en mayo en Écija. No sé de qué se quejan.