El cuaderno de Chapu: "La gigante Margarita"

Traigo que an a pedir pedido declarar Zona Catastrófica el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Madrid y el Consejo de Ministros. Ahora, Grande Marlasca se ha enfadado con Robles. No es que la ministra de Defensa sea la ministra más valorada de mi españita, es que viendo la clase política, Margarita Robles es Juana de Arco y Dua Lipa a la vez. Chúpate esa, Alexandria Ocasio Cortez, Margarita se llama mi amor, madre de la Constitución, chica Bond del sanchismo, me gusta tu UME, tu tanque, tu pala, tu media melena, tu talante y tu todo. Hasta tu estatura, me gusta, parece que Almeida y tú le sacáis una cabeza al resto.

Gigante Robles, madre de la Constitución, también se ha peleado contra Ione Belarra por defender la monarquía. Belarra se ha peleado con Sánchez, Sánchez contra Rufián y también con Otegi, hombre de patz. Cuánto más resbala el hielo, mas baila Sánchez la balalaika. Cuanto más enfrentamiento en el gobierno, mejor le va en las encuestas. Si se alía con los independentistas, a Pedro le aman los pedrettes. Pero sie se pelea con Podemos y los independentistas, le aman los pedrettes y los demás. Oh, Sánchez, Jean Baptiste Grenouille del Consejo de Ministros. Te quieren hasta las urracas que se saltaperiquetean en los jardines de Moncloa brillantes e hinchadas por el frío como balones de reglamento.

Dijo Fernando Simón que las nuevas variantes tendrían un impacto marginal y en ese momento empezamos a verla venir. Aquí estamos, con 39.000 contagios y 400 muertos en 24 horas. Vamos hablando del tiempo en el ascensor y así no comentamos con el vecino qué, vamos a morir todos. tampoco vimos venir la tercera ola. Además de la vacuna, que nos manden unas gafas.