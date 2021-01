El cuaderno de Chapu: '50 fracturas a la hora'

Traigo que se terminó el papel higiénico y ahora se va a terminar el yeso para escayolas. Si uno cierra los ojos pues escuchar el crepitar de gente partiéndose la crisma. Esperar el resbalón es una sensación muy certera en la que yo mismo vivo desde hace un tiempo. Siempre me rompí mucho los huesos. Me firmaron la escayola hasta los padres de la Constitución. Cuando era un crío, Antoñete me dijo que él también se rompía los huesos y que era porque los teníamos duros y se nos quebraban.

En lo más bajo de la escala social está el traumado madrileño, que igual se ha caído yendo al trabajo, pero da igual, le echan una bronca no sé, como de Teresa Ribera, que tiene que echar unas broncas dolomíticas. ¡A quién se le ocurre caerse! igual es gente que iba a por comida, pero no pudo contener la tentación de romperse la cadera. ¿Y el calzado adecuado? ¿Y las manos en los bolsillos? Ayer uno se rompió el brazo con el trineo y en urgencias lo remataron, claro que sí. Detecto un cierto odio al paciente, si uno se rompe algo o se contagia de Covid se convierte automáticamente en un imbécil.

El accidente no existe, solo hay irresponsabilidad. Filomena es una versión apreski de la pandemia. Menos mal que se ha helado la piscina de la Moncloíta y ahora entrena allí el equipo de Hockey hielo de Galapagar. Ah Podemos, la revolución del megavatio. Está la luz más cara que ayer, pero menos que mañana. La izquierda podenca se desentiende de esto, pues son ministros del Padrón, para unas veces son gobierno y las otras, oposición.