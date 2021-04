El Cuaderno de Chapu: "Relaxing cup of novichok"

LEER MÁS La Comunidad de Madrid evaluó adquirir la vacuna rusa Sputnik ante la falta de suministro del Gobierno

Traigo que Ayuso ha hablado con los rusos para ver lo de la Sputnik. Hablar con los rusos siempre tiene un punto de peli de espías. La semana pasada, a Ayuso la pintaban como la madame del golferío de Europa. Hoy nos enteramos que es Mata Hari, vendida a los rusos. Mira, los chulapos bailan la balalaika en un ladrillo, y esa relaxing cup of Novichok en la Plaza Mayor. Hablar con los rusos para conseguir la vacuna. A quién se le ocurre. Si al menos hubiera hablado con los rusos para declarar la independencia de Cataluña. El PP de Madrid sería un partido de dirección de Estado.

"Recuerdo emocionado la pegatina del Gobierno de España"

Volverá a llover, pero me gusta esta primavera temprana de cielos azules y jersey a la cintura. Señal de que las cosas van bien es que se ha aparecido Sánchez a decir que en agosto estaremos vacunados el 70% de los españoles. Cómo me acuerdo del día en que habíamos derrotado al virus. Recuerdo emocionado la pegatina del Gobierno de España que le pusieron al primer envío de vacunas, una pegatina gubernamental de un gobierno de España en el que de pronto alguien piensa en que “Oye, a esto hay que ponerle una pegatina del Gobierno de España”. Digo que una cualidad de Sánchez es salir ahí cuando está glowing y hoy está glowing, pero a ver qué presidente no sale ahí a dar la noticia de la vacuna y a mí en realidad lo que me molesta es lo que tarda la vacuna, no lo que diga Sánchez. Si nos vacunan a la velocidad del Reino Unido, por mí como si Sánchez da un concierto en el Madison Square Garden.