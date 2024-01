El cuaderno de Chapu: "Mucho rollo con el progreso, pero querían la amnistía"

Hoy traigo las notas de después de Reyes, días que llegan con su apocalipsis chica, papeles arrugados, desorden, abetos en los contenedores, mediadores salvadoreños, mascarillas obligatorias en centros de salud y un mar de pellets. Vamos descubriendo enero del nuevo año con su cuesta que también parece siempre nueva. Enero es lo contrario a Santo Domingo, pero ya falta menos. Aguantaremos hasta la Tamborrada, de ahí cogeremos aire hasta el Carnaval de Cádiz, aguantaremos hasta la Feria de Sevilla, San Isidro y ya nos ponemos en los sanfermines. Mi Españita es una apnea que sobrevive entre fiesta y fiesta.

A Sánchez se le va a hacer largo el Gobierno pese a la guapura suya que va por ahí como si fuera un modelo de ropa interior del federalismo asimétrico. Le gritan que el emperador va desnudo, y qué desnudo.

Podemos ha dicho que igual no le vota los decretos porque no le sale de los decretos y Junts que no le sale de los Puigdemones. No se podía saber. Sánchez, Sánchez, guapo de la ranchería. Que te hicieron presidente, grande señales había, Bildu estaba en Calma, Yolanda, crecida, Mucho rollo con el progreso, pero querían la amnistía. Sánchez de pronto entra en un trance como de viejo poeta argelino y cae como del guindo: “Hizo Presidente a un progresista y ahora no quiere leyes progresistas”. Mirando a Waterloo me temo, que no lo hicieron presidente por ser zurdo, sino para librarse del talego.