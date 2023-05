El cuaderno de Chapu: "En el fondo, rendirse no está tan mal"

Hoy traigo apuntadas en el cuaderno metáforas de mareas y otros fenómenos terrestres a los que se adscriben los resultados electorales. Ejemplo: la derrota del sanchismo es cosa de una marea de la derecha. Qué le vas a hacer, si se arrimó a la Tierra la Luna y subió el agua, sucede cada doce horas, yo qué quieres que le haga. La derrota del sanchismo y otras hierbas es cosa de una marea.

No hay una marea; hay cuatro o cinco. En Moncloa, la máquina que hace glópita glópita ha dicho que por la marea la gente va a votar lo mismo en las generales que en las municipales y así Sánchez va a ganar el 23 de julio. Obvian la realidad de las municipales que son unas elecciones en un pueblo en el que el candidato del partido que te gusta te quitó la novia en la verbena del cristo y el candidato del partido al que odias es tu pareja de Mus.

Sánchez en la marea tiene algo de Capitán Ahab, mi Españita es el Pequod, yo ya me he tallado mi propio ataúd como Queequeeg el arponero. De verdad no sé en qué momento convertimos la perseverancia en un valor absoluto. Decía el poeta Alexander Pope que un hombre obstinado no tiene opiniones, que las opiniones lo tienen a él. Empecinarse con las cosas así por así es una desgracia depende de quién se empecine y de cuál sea la cosa. Cuántos disgustos nos hubiéramos ahorrado si en lugar de llegar hasta el final, nos hubiéramos quedado mucho antes. Sánchez debería pensarlo. En el fondo, rendirse no está tan mal.