El cuaderno de Chapu: "Cuando nos explotaba el corazón"

Traigo las notas del cinco de julio sin ser mañana seis de julio, sin chupinazo, sin pañuelico, sin vino sin jotas, sin amor y sin sanfermines. Quizás mañana no cumpliré años o es que me caerán todos de golpe como si me los hubieran lanzado como una catapulta. Llevo arrastrando los pies del verano y guardo en el altillo el pañuelico, la faja y el corazón. Ya falta menos, eso dicen.

Traigo la pregunta de si es lo mismo vivir que estar vivos y este lunes asesino de necrológica del tiempo Raffaella la Carrà, diosa italiana, la mujer en el armario y el gestillo de cantar que para hacer bien el amor hay que venir al Sur.

Cómo me gustaba el juego del "Si fuera". Si fuera un día sería lunes. Si fuera una fecha sería el 14 de marzo de 2020, si fuera una sensación, sería la soledad. Si fuera una emoción, sería el miedo. Si fuera una calle sería Calle Melancolía, si fuera una estación, sería el otoño.

Si fuera un electrodoméstico, sería una lavadora centrifugando a las cuatro de la mañana. Si fuera una locura sería los presupuestos generales del Estado con el apoyo de Esquerra Republicana. Si fuera una palabra prostituida sería concordia. Si fuera un globo sonda sería Miquel Iceta, si fuera un héroe de la patria, sería Oriol Junqueras, si fuera un hombre de dirección de Estado, sería Arnaldo Otegui y si fuera una organización territorial, sería vaya usted a saber. Si fuera una ola, sería la quinta.

Ciao Raffaela Carrà, echaremos mucho de menos aquellos días en los que nos explotaba el corazón, ahora que solo nos explota la cabeza.