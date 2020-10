El cuaderno de Chapu: "Canción para los hombres felices"

Chapu Apaolaza escribe en su cuaderno algunas notas sobre la situación política en la Comunidad de Madrid. Además, hace una nota de viaje desde la D.O La Mancha en la Fiesta de la Vendimia.

Ha dicho Ayuso que a las 22:00h se cierra Madrid y se aplican medidas. Recuerdos aquellos tiempos en que las medidas eran 90-60-90 y ahora la medida de la belleza es poder ir a Parla.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez insiste a la gente de Madrid a entender los datos. Pero, cuáles, Pedro, cuáles.

Por su parte, la OMS ha dicho que no entiende nada de lo que pasa en España. Y su directora de salud pública dice que no sirve de nada el sistema epidemiológico si detrás no hay una mente pensante.

Nota de viaje

En La Mancha ha echado a llover, por supuesto a la espera de que los tribunales confirmen si puede llover. Borrasca, viento, tormenta de citoquinas. Más allá de las cunetas de cal rojiza camina mi Españita rocinante con paso quedo de febrícula orgullo empapado. Los británicos buscaron la paz en la puntualidad, yo encuentro resquicios de cordura en la rectitud de las viñas. Tucídides dijo que salimos de la barbarie gracias al vino. Baudelaire creía que el vino escribía una canción para los hombres felices. Vamos a la fiesta de la vendimia, que es ir a la parte luminosa del mañana. Créanme, hay toneladas de gente ahí fuera que vive y ríe y sueña y beberá este vino. Brindo por ellos.