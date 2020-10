El cuaderno de Chapu: 'España sin noche'

Traigo que la noche de Madrid era otra cosa y no este eco de sirenas calladas. Hoy escribo al botellón, a la resaca, y a la noche que siempre fue una promesa. Mis notas son de aquel bar de cuyo nombre no quiero acordarme: un periodista, un torero, un músico, un camionero un poquito camello. Un clown lleva en un cubito los claveles para las guiris guapas y la farlopa. Las primeras barras en Donosti, las noches en Cádiz al cierre del periódico, tinta, cubata y el Watergate en cada pie de foto, los amaneceres pegando pases de pecho a los coches, la cola de la discoteca, la última y nos vamos.

Luego está lo de mi España sin noche, que es es un hombre con el corazón arrancado. Ya nunca me acuesto al amanecer. Ahora mi fiesta empieza con la salida del sol y cómo es que me hiere este toque de queda, de silencio, de ruina y de muerto. Nos gobierna un eufemismo y quiere que al toque de queda no le llamemos toque de queda porque suena mal. La última frontera de la locura es creer que cambiándole el nombre a la cosa, la cosa es mejor. ¡A cuántos horrores le hemos puesto el nombre del amanecer! Sánchez, oh María Moliner de Tetuán, a esta desesperación le quiere llamar moral de victoria. Hay que luchar unidos y no somos capaces de convenir ni qué hora es. Hasta la presidenta Balear decretó el toque de queda y se quedó en un bar hasta las dos “de manera involuntaria” y yo te digo una cosa, Francina: esas son las mejores.

