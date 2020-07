El cuaderno de Chapu: Complejizar

El sanchismo aprendió de los griegos que la democracia no está hecha de leyes; está hecha de palabras. Al principio de la legislatura estaba PEdro y la palabra, porque Pedro es la palabra. Desde que echó a mover las manos como dos grullas japonesas, viene haciéndole cañete a Cervantes con lo de la Nueva Normalidad y la alta gama de eficiencia, que es el arribita del sanchismo. Hoy en hombres de paz, Arnaldo Otegi ha utilizado la palabra desalojar a la Guardia Civil porque votan a Voks con K. En Euskadi ya desalojaron a 200.000 votantes a los que convencieron de irse con secuestros, extorsión, balas y goma dos, pero para Otegi no son suficientes.

Otegi no se equivoca. Se equivocó la paloma y María Jesús Montero. Dicen que la portavoz del gobierno habla andaluz, pero yo creo que habla regular, que son cosas distintas. Su verbo montero hace llorar a Pérez Reverte sobre la tortilla de perejil y cuando la escucha, a la estatua de Fernando Quiñones en Cádiz le brotan lágrimas de tinta china. No me gusta que en general se confunda hablar andaluz con hablar mal.

Hoy Montero ha dicho no querer complejizar el debate. Con lo bello que hubiera sido complicar, enredar, embrollar, enmerdar, acaso incluir los complejos en el debaje. Será que complicar le parece poco, porque todo le parece poco a este gobierno que removió a Pérez de los Cobos como si fuera un Dry Martini y que esdrujuliza y complejiza la debatización y debatiza la complejización, monteriza, normaliza la normalidad y en general cambia el diccionario en lugar de cambiar España.