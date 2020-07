El cuaderno de Chapu: "Un bonito cadáver de otro"

Chapu Apaolaza escribe en su cuaderno sobre las palabras de Margarita Robles, que ha discrepado con Pablo Iglesias. "Yo soy de Urdiales, de Rosdalía y de Margarita Robles, porque es una política educada, pero el hecho de que tengamos que celebrar que un ministro matice que no se insulta da medida de dónde estamos".

A ocho de julio, tienen los sanfermines la pena madura y cansada. Hoy era el encierro de Cebada, rock&roll de lo eterno. Me recuerda el gran Gregorio Luri que no estamos hechos para la melancolía. Que íbamos a San Fermín y nos queda San Virila. Virila de Navarra nació en 850 y nadie sabe cuándo se murió porque era abad en el monasterio de Leyre y un día salió a dar una vuelta, se entretuvo con el trino de un ruiseñor y cuando volvió habían pasado 300 años. Si el canto de un ave puede entretener a un hombre tres siglos, qué no puede hacer Margarita Robles en 1.400 días.

Mi Españita está absorta, ansía la gloria del cielo cuando va por ahí sin mascarilla. Escucha las oraciones de Simón, cananeo de mis pandemias, con esa cosa de que estamos pendientes, que está controlado, que estamos preocupados, que ‘cuidao’. Y así vivimos en manos de la desgracia y la vemos venir como si esperáramos el impacto, y decimos que está todo controlado y otras frases escalofrío y tomamos decisiones cuando es tarde. Hoy se ha doblado el número de contagios 15 días después de las fiestas de la noche de San Juan. Alguien dirá que no se podía saber.