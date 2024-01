El rastro: "El propósito de Sánchez ya no es tanto insultar, como faltar al respeto e irritar"

Como cada lunes Rafa Latorre y Andrés Trapiello se sumergen en un paseo por 'El rastro'.

En esta cita dominical destaca el escritor "el milagro" que ocurrió, que fue escuchar a un ruiseñor cantar. Señala que a veces en los rastros no se descubre cosas nuevas y en esta ocasión eso fue lo que ocurrió. En esta ocasión encontró unos libros que ya conocía, pero que decidió "rescatarlos del arroyo" y fueron las primeras ediciones de unos libros de Galdós.

En cuanto a la entrevista de Pedro Sánchez en La Vanguardia donde ha utilizado término "fachosfera" para referirse a la crítica que busca "polarizar, insultar y generar una desconfianza", Trapiello considera que "no tiene si quiere el don del insulto". Comenta que su único propósito "ya no es tanto insultar, como faltar al respeto e irritar". "Cuando tú englobas a todo el mundo que no piensa como tú en la fachosfera estás llamando facha a todo el mundo, aludiendo que en la fachosfera sólo se insulta", añade.

Insiste en que lo de este término le tiene "atónito". "Que un presidente del Gobierno salga diciendo y englobando a todos los que se le oponen, en un término que no se ha inventado él, plagia hasta los insultos". Presentador y colaborador coinciden que esta lista de la "fachosfera" cada vez es más densa.