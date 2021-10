La Carta de Ónega a Otegi: "Haga que Sortu o Bildu no hieran más a esas víctimas con sus homenajes"

Y buenas noches, Arnaldo Otegi. Quién me iba a decir a mí, después de todo lo que he escrito, después de todo lo que hablé, después de todo lo que lloré por los crímenes de ETA, que iba a llegar un día en que tendría que hacer un esfuerzo para entenderle. Me cuesta mucho, Otegi. Me cuesta una enormidad, porque usted fue condenado por pertenecer a esa banda criminal. Porque es sabido que durante toda su vida no hizo nada por poner fin a ese daño imposible de reparar a casi un millar de familias. Jordi Pujol dijo una vez que a un lado estaban los de las bombas, y al otro todos los demás.

Usted estaba del lado de las bombas y las alentaba. Por lo menos las alentaba. Y todos los demás fuimos potencialmente sus víctimas, como lo fueron los niños de los acuartelamientos de la Guardia Civil, como lo fue aquel concejal de pueblo llamado Miguel Ángel Blanco, como lo fueron tantas y tantas personas cuya vida fue segada con la bomba lapa o con el tiro en la nuca. Comprenderá que el esfuerzo para intentar entenderle es casi sobrehumano, por mucho que usted haya cuidado hoy sus palabras. Y las ha cuidado tanto, que resultó insuficiente.

"Haga que Bildu no hieran más a esas víctimas"

Entonces, en la parte que trato de entender está todo lo que dijo de sentir el dolor; todo lo que explica de que aquel medio siglo de sangre y sufrimiento nunca debió haberse producido, y todo su propósito de aliviar ese daño desde el respeto, la consideración y la memoria. Para dar ese paso, que el Partido Socialista califica como “un punto de inflexión”, usted tuvo que meditarlo mucho e incluso echarle valor y personalmente lo aprecio. No voy a reprocharle que no lo haya dicho antes, no le voy a pedir que condene a ETA, porque sé que es imposible; pero sí que pida perdón a las víctimas.

Y, ya que es ahora cuando confiesa el dolor como quien da el pésame, atienda la petición de Consuelo Ordóñez: haga que Sortu o Bildu o como se llamen no hieran más a esas víctimas y a gran parte de la sociedad con sus homenajes y sus ongi etorri a quienes cometieron los crímenes y que ayude a resolver los que siguen impunes; más que nada, señor Otegi, por que no hay otra forma de cerrar completamente esa herida, esa triste memoria, esa locura que fue aquella orgía de sangre y de terror.