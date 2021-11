La carta de Ónega a la disciplina de voto: "Para el contribuyente eres como una estafa, como un atentado contra sus derechos"

Quiero saludar este miércoles a una señora que no tiene cuerpo físico, pero anda por los pliegues de la política, hace estragos en el Parlamento y los dirigentes la cuidan como guardiana de su integridad. Eres tú, disciplina de voto, se habló de ti en este programa, y el diputado socialista, Odón Elorza, te retrató con un dramatismo que conmueve los principios de la coherencia política: "votaremos con una pinza en la nariz".

Se trata de la elección parlamentaria, mañana, de Enrique Arnaldo, como magistrado del Tribunal Constitucional. Votarlo con una pinza en la nariz, dice Elorza. El señor Arnaldo fue propuesto para esa alta función por el PP. Fue aceptado por el PSOE. Pasó la primera prueba en el "examen" en comisión. A partir de ahí, se pusieron a funcionar los archivos, esas armas cargadas de pasado, y mucha gente llegó a la conclusión de que Arnaldo no es idóneo para ser intérprete de la Constitución. Sus vínculos con el PP son demasiado evidentes, pero ningún partido propone a un adversario reconocido. Lo malo fueron sus contactos con la trama Lezo. Y con Jaume Matas. Y su poco respeto a las incompatibilidades. Y estuvo en la frontera del territorio donde hubo corrupciones. Sentencia de los críticos socialistas y de la izquierda que sostiene al gobierno: no es idóneo. Y, sin embargo, si nada se tuerce, mañana será elegido.

Lo impones tú, disciplina de voto

Con la nariz de Elorza tapada, pero elegido. Lo impones tú, disciplina de voto. El que te rompe y actúa por su cuenta entra en el sospechoso batallón de los independientes, es un rebelde, es sancionado, puede ser calificado como traidor, deja de tener futuro político, no volverá a entrar en ninguna lista del partido. Por eso se vota según ordena el portavoz del grupo. Pesas, disciplina de voto, más que la conciencia. La conciencia no existe salvo cuando el jefe la permite. Eres la antidemocracia. Eres el gran recorte de la libertad. Eres su negación. ¿Y sabes lo que te digo? Para el contribuyente eres como una estafa, como un atentado contra sus derechos. ¿De qué me sirve votar a un candidato cuyo pensamiento me atrae, si luego no lo puede llevar a la práctica? Y sin embargo, seguirás existiendo, porque eres, ay, la garantía de la unidad. Unidad de rebaño, que dirían los científicos del Covid.