La carta de Ónega dedicada a de Don Benito y Villanueva de la Serena: "Es el tiempo de lo eficaz"

Y buenas noches, vecinas y vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena. No me queda nada que deciros después de lo escuchado en La Brújula. Únicamente saludaros desde la distancia, expresaros mi respeto y deciros que sois un ejemplo maravilloso y lo vais a ser mucho más el próximo domingo. Vuestros alcaldes y vuestras corporaciones municipales son unos valientes. Juntos, como otros que les precedieron, pensaron que Villanueva y Don Benito no hacían nada separados.

Llevan toda su vida viendo que entre los dos municipios hay rivalidad, incluso en el fútbol, pero al final vais a las mismas fiestas y este Día de los Enamorados se volvió a comprobar que no hay fronteras entre vosotros, porque hacéis parejas que terminan en el altar y he leído por ahí que los mozos de Don Benito quitan las novias a los de Villanueva y los de Villanueva se las quitan a los de Don Benito y con las chicas ocurre lo mismo.

Y vuestros alcaldes decidieron que ellos no son quienes para el gran matrimonio de dos grandes pueblos que dará a luz una sola ciudad. Hasta el pasado jueves ya habéis votado más de 8.000 personas. El domingo, a esta hora, habréis decidido los 54.000 con derecho a voto. Y ahí no se hará por mayoría absoluta, sino absolutísima: con dos tercios de los sufragios. La oportunidad es hermosa y grande, pero la decisión no es fácil.

Cada uno llevamos en el carné de identidad el nombre del municipio donde nacimos y ese nombre es como una parte del ADN. Y vais a renunciar a él, en busca de un beneficio mayor. Adiós, Don Benito, diréis algunos al depositar vuestra papeleta. Adiós, Villanueva, dirán otros. Ninguno sabe cómo se llamará la nueva ciudad porque no está decidido, pero todos sabéis que este es el tiempo de lo grande, que a veces choca con lo romántico.

Es el tiempo de lo eficaz, que a veces tropieza con lo sentimental. Es el tiempo de demostrar que la unión hace la fuerza. ¿Y sabéis lo que os digo? Que creo que va a ganar la unión y seréis un grandioso ejemplo para este país de más de 8.000 municipios, de los que más de la mitad tienen menos de 1.000 habitantes. Por ello repito mis palabras iniciales: mi saludo y mi respeto. Vais a hacer normal en lo administrativo lo que a nivel de gente es simplemente normal. Esa es vuestra transición.