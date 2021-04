La carta de Ónega al Consejo de Estado: "En medio del griterío político, eres una isla se sosiego"

Permíteme que esta noche dirija mi carta a una institución. A la institución de la que acabas de hablar, que es el Consejo de Estado, visitada hoy por el rey Felipe VI. Es difícil escribir a una institución, pero lo hago con gusto, porque creo, Consejo de Estado, que eres el gran desconocido de la sociedad española. Y algo más importante: eres de los pocos lugares, estoy por decir que el único que queda, para la reflexión serena, el debate constante y el dictamen independiente.

Me asomé varias veces a tus trabajos y me has deslumbrado. Hace solo un par de horas, quise comprobar qué estaba haciendo uno de tus miembros, y tenía sobre la mesa asuntos trascendentes que apenas sé mencionar: el impuesto digital, las tasas sobre servicios financieros, nuevas normas sobre el sistema bancario después de la crisis de 2008. Y en el despacho de al lado se está estudiando la ley Antidopaje. Tienes un solo cliente, que es el gobierno, la “autoridad consultante”, pero me sorprendí al saber que ese cliente asume, contra lo que yo pensaba, el 90 por ciento de tus dictámenes.

Todo lo que la imaginación alcanza, desde una reclamación por un contrato al informe de un proyecto de ley que remita el Consejo de Ministros, pasa por este viejo edificio de la Calle Mayor de Madrid. Todo es examinado e informado por esa junta de sabios que es tu Cuerpo de Letrados. Y por la mirada y el estudio de los consejeros, que el día que fueron nombrados renunciaron a su ideología para poder decir que funcionan con sentido de Estado. Algunos proceden todavía de la antigua UCD. Otros, como tu presidenta, del Partido Socialista. Otros, del Partido Popular o están allí por su prestigio.

Todos tienen satisfechas sus aspiraciones y sienten la mística del Estado. Y creo que todos, Consejo, te hacen merecedor de media docena de calificativos: discreto, prudente, sabio, formado, independiente, riguroso y profesional. Todo esto te lo digo porque es de justicia divulgarlo y porque este país necesita saberlo. En medio del griterío político, eres una isla se sosiego. En medio de agobio partidista, eres un remanso de imparcialidad sin más corsés que las leyes y la Constitución. Y eres la institución silenciosa que funciona en medio de la crisis institucional.