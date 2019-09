Con Juan Manuel de Prada, Arantxa Tirado y Fernando Iwasaki analizamos la actualidad política. Esta tarde se ha dado una reunión considerada ‘clave’ para los equipos negociadores del PSOE y de Podemos, Carmen Calvo y Pablo Echenique, que no se veían desde la investidura fallida de julio. Hay que recordar que Sánchez ya no es candidato pero sí el único que puede optar a una investidura. El 23 de este mes es el plazo tope, si no, iríamos nuevos comicios. No hay líder de la izquierda, social, política o mediática que no haya manifestado en público en los últimos días que el acuerdo debe llegar y que hay que evitar unas nuevas elecciones. Dedicamos el gabinete a este asunto y a analizar con nuestros politólogos el paquete de 370 propuestas de gobierno que presentó Pedro Sánchez.