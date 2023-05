EN 'JULIA EN LA ONDA'

El Gabinete: La huelga de jueces y fiscales sigue en el aire

Con Arantxa Tirado, Elisa Beni y Javier Gállego hablamos de que tras dos reuniones sin acuerdo y con la advertencia de que van a ir a la huelga si al final no se llega a ese acuerdo, este miércoles ha empezado una reunión entre asociaciones de jueces y fiscales con el Gobierno. Lo que piden es unas subida salarial y la reivindicación bajo amenaza, quizá se entienda peor no solo por el momento escogido (que estamos en plena campaña electoral) sino porque el suyo es un sector en el que los sueldos son más altos que el salario medio que hay en España. Y sobre todo por otra razón, porque esos paros y esas huelgas en su caso no tiene consecuencia económica.