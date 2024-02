Tráfico de cocaína, clanes y sangrientos ajustes de cuentas: así es la "mocromafia" que siembra el terror en el norte de Europa

Los más de setecientos Territorios Negros que preceden al de esta semana han arrojado luz sobre todo tipo de grupos criminales, asociaciones delictivas y mafias: en esta ocasión, Manu Rendueles y Luis Marlasca hablan de la "mocromafia", que supone un gran problema de seguridad a nivel europeo. España asestó un duro grupo a este grupo delictivo hace unas semanas, en la conocida como Operación Army, que sin embargó no consiguió desarticular del todo esta poderosa organización.

El término "mocromafia" fue acuñado por el periodista holandés Marjin Schrijver, que en 2013 publicó un libro describiendo un curioso fenómeno en la escena criminal de Países Bajos y Bélgica: el auge de las organizaciones criminales procedentes de Marruecos, que se estaban enfrentando los unos con los otros para hacerse con el poder en el Benelux.

El término hace referencia a la palabra "Mocro", un apelativo que en estos países se emplea para nombrar a los inmigrantes procedentes del país norafricano. Los operativos de seguridad de todo el mundo consideran ya a la "mocromafia" - que ha crecido en poder e influencia de manera desmesurada en los últimos años- una organización criminal más peligrosa que los clanes balcánicos, rusos, irlandeses e italianos.

La estructura y el poder de la mocromafia

"No es Cosa Nostra, no hay un capo de tutti capi, un jefe supremo. Tampoco es la mafia rusa, donde el poder se reparte pacíficamente entre distintas organizaciones. La mocromafia es mucho más primitiva", explica Manu Marlasca en el Territorio Negro, y añade que el poder en estos clanes marroquís se obtiene eliminando rivales, e imponiéndose a los adversarios con la fuerza de las armas.

Los periodistas explica que el entorno de la mocromafia está compuesto de diversos grupos que, si bien pueden tejer alianzas entre ellos, tienden a rivalizar por el control del principal negocio que desarrollan: el tráfico de drogas. Las disputas al respecto han dejado - y siguen dejando- un reguero de violencia en países como Bélgica, Suecia o Países Bajos, donde la lucha contra la mocromafia es un asunto de relevancia nacional.

Manu Marlasca y Luis Rendueles afirman que este grupo criminal es ya el más poderoso de Europa, y que solo podrían hacerle frente los carteles mexicanos, con presencia escasa en nuestro continente. La mocromafia ha tomado el control de las principales puertas de entrada de cocaína en Europa: los puertos de Rotterdam y de la ciudad de Amberes, que han desplazado a España como el principal punto de acceso de droga del viejo continente.

El éxito de esta mocromafia se debe también a las alianzas que este grupo ha establecido con los carteles productores colombianos y con los encargados de la logística, que suelen proceder de Ecuador. Las bases de operaciones de la mocromafía en América del Sur se sitúan en la ciudad colombiana de Santa María y en Guayaquil, desde cuyo puerto se embarcan las ingentes cantidades de cocaína que tanto están enriqueciendo a estos grupos criminales.

En el norte de Europa, el poder de esta mafia está generando una situación de inseguridad sin precedentes: Países Bajos nunca había tenido que poner escoltar a su Primer Ministro hasta que la mocromafia amenazó a los políticos holandeses. La heredera de la casa de Orange, Amalia de Holanda, está amenazada también y debe vivir afrontando unas estrictas medidas de seguridad; por temor a un atentado, la heredera al trono tuvo inlcuso que abandonar el piso en el que vivía con sus amigas de la universidad. En Suecia, la tasa de homicidios se ha disparado desde la irrupción de los clanes marroquíes.

Los periodistas también han sido diana de los ataques y amenazas de estos delincuentes: en 2021, la mocromafía asesinó al incómodo periodista neerlandés Peter de Vries, que estaba indagando en la jerarquía y redes de poder de esta organización. Rendueles y Marlasca afirman que desarticular estos grupos resulta extremadamente complicado, puesto que los líderes detenidos siguen coordinando a sus subordinados desde prisión. "Su dinero compra funcionarios igual que compra empleados de los puertos", explican los periodistas en su Territorio Negro.

Este grupo tiene un gran poder en el norte de Europa, y en nuestro país cuenta con una cierta presencia. Con todo, los periodistas explican que, debido a su cercanía con Marruecos, España siempre ha generado interés entre los dirigentes de estos grupos, que han crecido gracias al tráfico de hachís desde el país africano. Algunos de los líderes de la mocromafia están instalados en la Costa del Sol y en Melilla, y nuestro país también ha protagonizado algunas refriegas y ajustes de cuentas. Los periodistas se han referido al asesinato de del criminal conocido como "Scarface", Samir Bouyakrichan, hijo del poderoso capo marroquí Aissa Bouyakrichan "el Coronel".

El brutal asesinato de Scarface

El 28 de agosto de 2014, Samir "Scarface" disfrutaba de una noche de fiesta en la terraza del pub All in One de Benahavís, cerca de Marbella. Cuando estaba sentado junto a la piscina en bañador, chanclas y camiseta, - han relatado los periodistas- dos individuos se acercaron a la piscina y acribillaron a balazos a Samir, mientras intentaba escapar corriendo.

Junto al hijo del capo, en esa fiesta se encontraban los hijos de otros eminentes líderes narcos de todo el mundo: aquella fiesta algunos de los cachorros de algunas de las organizaciones de narcos más poderosas del momento: Koalid Jermouni, otro ciudadano holandés de origen magrebí; Mohamed Benali, hijo de El Laca, líder del clan Benali y entonces el principal importador de coca de la Costa del Sol; y el chileno Ricardo Riquelme Vega, alias Rico, el traficante más peligroso de su país.

Este suceso activó las alarmas de las autoridades españolas, que siempre sospecharon - aunque no pudieron demostrar- que el asesinato fue ordenado por Ridouan Taghi, conocido con el sobrenombre de "Ángel de la Muerte". Este capo, extremadamente violento, fue perseguido durante años por las autoridades neerlandesas, que consiguieron mandar a Taghi a prisión en 2022 después de lograr su extraditación desde Dubái, refugio habitual de los cabecillas de la mocromafia.

Aunque el crimen de Samir nunca se resolvió, su investigación orientó a la policía para localizar a hermano del asesinado, Karim Bouyakrichan "Taxi". Los periodistas han definido a este individuo como "un tipo poco aficionado a fiestas y ostentaciones que en los últimos diez años ha construido un imperio con base en la Costa del Sol, sin dejarse, como una especie de fantasma". Taxi se hizo con las riendas del clan después de que su padre, "El Coronel", se retirase a su mansión de Melilla.

El origen del clan Bouyakrichan

Al igual que otros muchos clanes, los Bouyakrichan comenzaron a hacer dinero importando hachís desde ciudades cercanas a Ceuta y Melilla, si bien pronto pasaron a mover cocaína desde las islas Canarias. El siguiente paso fue luchar por el control de los puertos del norte de Europa y lograr ventajosas alianzas con los narcos colombianos. Karim viajaba habitualmente entre Dubái y la Costa del Sol, de forma discreta y acompañado de un servicio de seguridad propio que le protegía de posibles atentados.

A pesar de su discreción y meticulosidad, la Policía tiene firmes sospechas de que Karim "Taxi" es uno de los líderes más poderosos de la mocromafia, y por ello lleva cerca de cinco años investigando los movimientos de el líder del clan Bouyakrichan. Los periodistas han afirmado que apenas se mueven contenedores con droga en Amberse o Rotterdam sin que Karim lo sepa, y que "Taxi" tiene una gran influencia incluso en lugares tan distantes como Sudáfrica o Australia.

¿Cómo se descubrió el poder de esta mafia?

Los líderes de la mocromafia actúan con una gran discreción, si bien entre los años 2020 y 2021 las autoridades francesas y neerlandesas consiguieron obtener una gran cantidad de información a partir de dos plataformas de mensajería encriptadas, Sky y Encrochat. Al acceder al historial de estos chat, a través de los que se comunicaban los narcos, la Policía descubrió una gran cantidad de mensajes incriminatorios y fotografías que mostraban cargamentos de droga, montañas de dinero y contenedores preñados de droga- "En esos mensajes se veía la enorme cantidad de droga que mueven y el poder para corromper a portuarios, agentes de la ley..", han afirmado los periodistas en Teritorio Negro.

España reacciones: la operación Army

La Policía, especialmente el GRECO de la Costa del Sol, llevaba cinco años vigilando y observando los movimientos físicos y financieros de Karim y los suyos, con ayuda de la UEDLos investigadores descubrieron que los tentáculos de la red del clan Bouyakrichan se extendían por España, Holanda, Marruecos, Emiratos Árabes y República Dominicana. Además, las pesquisas llevaron a las autoridades a descubrir también que el clan no solo se dedicaba al tráfico de cocaína, pues también blanqueaba los multimillonarios beneficios que obtenía a través de inversiones inmobiliarias y sociedades instrumentales.

Otra herramienta de blanqueo empleada por la mocromafia era la "hawala", un milenario sistema de compensación empleado por personas árabes para realizar préstamos. "El clan llegó a utilizar la Embajada española en Tailandia para controlar sociedades allí y eludir cualquier sospecha", han señalado Marlasca y Rendueles en el programa.

Después de recopilar una gran cantidad de información, se eligió el 13 de diciembre como "día D" para llevar a cabo la detención de Karim y su organización. Pocos días antes, el padre de Karim abandonó su mansión junto a su familia y regresó a Marruecos. Karim sí fue detenido en las inmediaciones del juzgado, junto a su pareja, su suegro y otros colaboradores del clan dedicados al blanqueo.

Tras la detención de Karim y el resto de miembros del clan, el juzgado de Instrucción 4 de Marbella y la Fiscalía Antidroga de Málaga ha logrado bloquear 172 propiedades, por valor de cincuenta millones de euros, y cerca de otros tres millones en unas 150 cuentas bancarias.

En los registros de la mansión, la Policía halló además 75.000 euros en efectivo, joyas y armas de fuego. Los investigadores sostienen, en un cálculo más bien conservador, que la organización ha realizado operaciones de blanqueo por importe de seis millones de euros. Sin embargo, la Policía cree que la mayor parte de la fortuna del clan está en Marruecos, donde han invertido gran parte de lo ganado. Allí están escondidos ahora el padre, la madre y las hermanas de Karim, que escaparon un día antes de la consecución de la "Operación Army".

Según explican los periodistas, la periodista está absolutamente convencida de que Aissa Bouyakrichan fue avisado de la fecha operación, seguramente por alguien relacionado con los juzgados de Melilla. El clan, afirman Marlasca y Rendueles, es lo suficientemente poderoso como para llegar a corromper a algún trabajador de esta institución melillense.

¿Quién es el sucesor de Karim?

Karim está reclamado por las autoridades holandesas, pero antes será juzgado y previsiblemente condenado en España, tal y como han explicado los periodistas en el Territorio Negro. La policía está convencida de que sus caros abogados intentarán agotar todas las posibilidades para evitar que Karim acabe en una prisión holandesa: en este país se encuentra su mayor enemigo, Taghi, el hombre que probablemente ordenó asesinar a su hermano en la fiesta en Marbella. "Lo previsible es que ahora alguien trate de ocupar el puesto de Karim, pero no olvidemos que el coronel, aunque tenga un hijo muerto y otro en la cárcel, sigue teniendo mucho poder, especialmente en Marruecos", han concluido los periodistas.