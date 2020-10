Territorio Negro: Patricia Aguilar, una historia trágica convertida en libro

En el 'Territorio Negro' de hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles nos hablan del caso de explotación sexual y laboral de Patricia Aguilar por el gurú Félix Manrique, ya en prisión. Además, les acompañan Noelia Bru, prima de la víctima, y Vanesa Lozano, autora del libro 'Hágase tu voluntad' que relata la experiencia en primera persona de la joven.

El caso de Patricia Aguilar

Todo empezó cuando el tío de la joven ilicitana Patricia Aguilar murió en menos de tres meses de pancreatitis aguda. La joven, que por aquel entonces tenía 16 años, quedó afectada por el fallecimiento y necesitaba respuestas. Quería saber qué había detrás de la muerte.

Patricia se adentró así en las redes sociales e internet, que le llevaron hasta Félix Manrique, un gurú que reclutaba a chicas jóvenes en más de 100 grupos diferentes con intereses sexuales y de explotación laboral.

"Estaba buscando a alguien que me ayudara, pero no solamente en el tema espiritual, es que va más allá, incluso me ayudaba en mis estudios. Me sentía súper apoyada. Luego empezó a cobrar las ayudas", cuenta la protagonista de esta triste historia.

Después de un año y medio hablando con Manrique, cuando por fin cumple los 18 años, el gurú de esta secta le dice que tiene que marcharse a Perú con él, pues si era una marcha voluntaria poco podía hacer la familia porque "no hay leyes que amparen este tipo de delitos que cometen las sectas" en el Código Penal.

Según relata su prima Noelia Bru, Patricia comentó a sus padres que se marchaba de fin de semana con los amigos, pero nunca regresó.

Manrique le convenció para que robara a sus padres 6000 euros para volar a Perú y encontrarse con él sin decir nada a nadie, aunque cuando llegó nada era lo que esperaba. Al llegar a Perú se encuentra con que el chico estaba casado con otra mujer y, además, tenía hijos con otras mujeres.

A partir de ahí comenzó una relación "totalmente tóxica y sectaria" en la que el gurú elegía con qué chica dormir esa noche y las demás dormían en el suelo.

Para esta secta, el mundo tal y como lo conocemos iba a terminar y ellos serían los elegidos por Dios para repoblar el nuevo mundo.

Barreras e impedimentos legales

Noelia Bru lamenta que la familia desconocía lo que le había pasado a su prima y lo único que veía es "que había barreras". Encontró al gurú a través de internet en una página con más de 3.000 menores y con un contenido que "los padres no quieren ver". Así, hicieron "piña" con otras familias que habían pasado por lo mismo.

Patricia quedó embarazada y tuvo que parir en medio de la selva peruana sin ningún tipo de ayuda. "Podía haber muerto", recuerda Noelia Bru, a la vez que remarca que las intenciones de Félix Manrique eran "crear la sexta raza".

"Hubo muchas personas que actuaron de una forma imprevisible", declara la prima de Patricia Aguilar. Además, denuncia que en la familia se sintieron "bastante desamparados"

En el primer viaje que realizó a Perú el padre de la víctima, Alberto, vio "voluntad" por parte de la Fiscalía de aquel país, pero antes les tuvo que hacer ver "que detrás de esta secta podía haber delitos".

Gracias a estos esfuerzos, se pudo iniciar un operativo policial "de película" que les llevó a toparse con mujeres y niños "desnutridos, sin nada que llevarse a la boca".

Una historia convertida en libro

Vanesa Lozano es la autora del libro 'Hágase tu voluntad', un relato en primera persona que da voz a Patricia y que cuenta el "infierno" que atravesó la joven hasta que lograron rescatarla.

"Solamente luchaba por sobrevivir. En ese momento no pensaba, era prácticamente un robot, un cuerpo sin alma", explica Patricia Aguilar.

El relato que hace Patricia el de "una esclava" y, aunque podamos pensar que forma parte de una película, no es así. Es la historia de una chica "estudiosa, brillante e inteligente" a la que van despojándola de todo, "hasta de su dignidad".

Afortunadamente, el resto de chicas "está rehaciendo su vida" y el gurú ha sido condenado a 20 años de prisión. No obstante, todavía quedan seguidores de esta secta.