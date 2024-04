Decapitación en Oviedo: la doble vida del 'asesino de la cabeza'

Hace unos d铆as, los medios de comunicaci贸n dirigieron su atenci贸n hacia una peque帽a poblaci贸n cercana a Oviedo, que sin duda pasar谩 a la historia de la cr贸nica negra de nuestro pa铆s.

En esta edici贸n de Territorio Negro, en 'Julia en la Onda', los periodistas Manu Marlasca y Luis Rendueles han detallado la escabrosa decapitaci贸n de Miguel 脕ngel Mu帽iz, presuntamente a manos de su hijo.

Terror en la rotonda

Era una noche cualquiera, en este caso, la del pasado lunes. En una carretera de salida de una ciudad, en este caso Oviedo: conductores que vuelven a casa y pasan por una glorieta, una rotonda que va hacia Soto de Arriba, y que se convertir谩 en el escenario de un dantesco delito.

Los que hacen esa rotonda con sus coches no pueden creer lo que ven: un tipo desnudo de cintura para arriba se tira contra los coches, y parece que lleva un hacha en la mano. A otros conductores les lanza algo que parece un bal贸n o una pelota de f煤tbol. Pero es una cabeza: est谩 tirando contra los coches la cabeza de otra persona.

鈥淓l zumbado este de la rotonda de Soto mat贸 a alguien, hab铆a una cabeza en mitad de la rotonda. La acabamos de ver, una cabeza de un paisano, el t铆o estaba desnudo鈥 Acabamos de ver una cabeza en mitad, debi贸 matar a alguien鈥 Ni se vos ocurra pasar por la rotonda de Soto, vaya鈥".

Con estas palabras, un hombre que circul贸 por la glorieta de Soto de Arriba, advirti贸 a trav茅s de un audio de WhatsApp a unos amigos que evitasen acercarse a la zona, donde se encontraba un hombre en estado de enajenaci贸n, que fue reducido por la Guardia Civil despu茅s del aviso de uno de los conductores que lo vio.

Delirios del detenido

Despu茅s de la llamada llega la Guardia Civil, que tiene que reducir al hombre con fuerza, para detenerlo y, poco despu茅s, llevarlo al Hospital Central de Asturias, el HUCA.

El tipo, al que han quitado el hacha, canta el Cara al Sol y dice cosas como 鈥渙s voy a matar a todos鈥: no est谩 en condiciones de ser interrogado por los agentes. All铆 mismo, en la rotonda, bajo un quitamiedos, los guardias civiles encuentran la cabeza decapitada de un hombre mayor.

La cabeza pertenece a Miguel 脕ngel Mu帽iz, un jubilado que hab铆a sido minero y tambi茅n celador en el hospital central de Asturias. Y el tipo que se llevan detenido y a ese mismo hospital es su hijo, Pablo, de 46 a帽os, que viv铆a con 茅l.

Un asesinato en El Pic贸n

Padre e hijo viv铆an en una casa de la aldea de El Pic贸n, a unos 200 metros de esa rotonda de la carretera nacional donde ocurre ese episodio tan siniestro. Los investigadores de la Guardia Civil encuentran el resto del cuerpo del padre a la puerta de la casa de unos vecinos.

El Pic贸n es una peque帽a aldea de unas pocas casas bajas entre los r铆os Caudal y Nal贸n, muy cerca de Oviedo y tambi茅n muy cerca de la central t茅rmica de Soto de Ribera.

Todo indica que Pablo y su padre discutieron en su casa hacia las nueve y media de la noche el lunes pasado, el 8 de abril. Que Pablo, dentro de la casa, apu帽al贸 dos veces a su padre. El anciano, herido, consigui贸 salir de la casa e intent贸 pedir ayuda a los vecinos. Cuando ya hab铆a llegado a la puerta de la casa m谩s cercana, su hijo le alcanz贸.

Llevaba un hacha en la mano y le cort贸 la cabeza. Dej贸 el cuerpo de su padre all铆 mismo y, con el hacha en una mano y la cabeza de su padre en la otra, baj贸 andando la colina, unos 200 metros: lleg贸 a la rotonda de la carretera y se puso a lanzarla contra los coches, y tambi茅n a tirarse 茅l mismo contra los coches que pasaban por all铆.

驴Qu茅 le pasaba a Pablo?

En el hospital se hacen, o se intentan hacer, las primeras pruebas a este hombre que ha cometido un crimen tan horrible. Las 煤nicas pruebas que se le hacen al principio, porque llega fuera de control en lo que parece un brote psic贸tico, sirven para descartar que Pablo hubiera tomado drogas, algo que puede ayudar a desencadenar ese tipo de episodios,

Los resultados de esos an谩lisis dan tambi茅n negativo en alcohol. Los psiquiatras empiezan a darle medicaci贸n para ese brote psic贸tico, y la Guardia Civil sigue su investigaci贸n a la espera de poder interrogarlo en el hospital.

Parece que Pablo puede sufrir alguna enfermedad mental, alguna patolog铆a. Hab铆a protagonizado otros problemas, 驴hab铆a agredido alguna vez a su padre?

Su padre nunca hab铆a denunciado a Pablo. Eso no significa que su padre no pudiera haber sufrido alguna agresi贸n anterior: ocurre en algunos casos de enfermos mentales que no se medican y pueden ser violentos.

Uno de sus familiares explic贸 a los investigadores que Pablo tiene problemas mentales y que no tomaba la medicaci贸n, pero la Guardia Civil no ha encontrado rastro de eso en su historial m茅dico, al menos en los servicios de Salud Mental de la sanidad p煤blica.

Los antecedentes del detenido

Los vecinos cuentan que padre e hijo se llevaban bien. La madre se hab铆a ido a vivir a Grado despu茅s de separarse del padre y los dos hermanos de Pablo tambi茅n hicieron su vida y se fueron a vivir lejos de la aldea tiempo atr谩s. La tarde del crimen, un vecino vio a Pablo segar con total normalidad la hierba del prao' de su padre.

Adem谩s, no existe ninguna denuncia de nadie contra este hombre: no ten铆a antecedentes de ning煤n tipo. S铆 hubo un episodio extra帽o que ocurri贸 en el entorno de Pablo, pero del que no se sabe siquiera si 茅l tuvo algo que ver.

Ocurri贸 hace m谩s de dos a帽os en otra aldea asturiana, en La Borbolla, en Grado. All铆 vive la madre de Pablo desde que se separ贸, y all铆 pasaba algunas temporadas Pablo. Cuando viv铆a con su madre, Pablo sal铆a con un reba帽o de ovejas por el monte y no protagoniz贸 ning煤n episodio violento con nadie.

Sin embargo, Pablo estaba en la aldea cuando apareci贸 la cabeza de una oveja colgada en un 谩rbol en una de las fincas de su familia.

A pesar de la gravedad de los hechos, ese episodio no se denunci贸, y no consta que fuera Pablo el que degollara a la oveja, pero es una posibilidad. Lo cierto es que por aquellos meses, se coc铆a una pol茅mica en la aldea.

El gobierno auton贸mico hab铆a puesto en marcha unas obras en una carretera que pasaba junto a las fincas de la familia, obligando a los due帽os a talar unos cuantos 谩rboles, algunos en los prados por donde Pablo paseaba a las ovejas.

Ese episodio macabro, al parecer, podr铆a haber sido una extra帽a forma de protestar por la tala de los 谩rboles. Sin embargo, el asunto no fue a m谩s y nunca se supo con certeza qui茅n hab铆a sido.

Este hombre, Pablo Mu帽iz, decapit贸 a su padre la noche del pasado lunes, tuvo que ser ingresado en el hospital, en Oviedo. Le dan medicaci贸n y al final consiguen tomarle declaraci贸n el pasado jueves. El mi茅rcoles, los guardias civiles no consiguen tomarle declaraci贸n en su habitaci贸n del hospital.

Mu帽iz dice cosas incoherentes, como que va a matar a todos y que 鈥渧iva Espa帽a鈥. El jueves acuden al hospital, esta vez con el juez, el fiscal y el resto de la comitiva que investiga el caso. Y entonces s铆 consiguen tomarle declaraci贸n.

"Cort茅 por lo sano"

Pablo Mu帽iz, fuertemente medicado, les cuenta que no est谩 arrepentido, y de hecho les dice que 鈥渢en铆a que haberlo hecho antes鈥, antes hablar muy mal de su padre. Desde los pasillos del hospital se escucha como llega a hacer algunas bromas sobre lo que hizo con su padre y con el hacha. 鈥淐ort茅 por lo sano鈥, dice en voz alta.

Despu茅s de tomarle declaraci贸n, el juez ordena que, en cuanto se recupere, sea trasladado a una c谩rcel donde exista un m贸dulo psiqui谩trico. Est谩 acusado del asesinato de su padre y de dos intentos de homicidio, que sufrieron las personas contra las que se lanz贸, 茅l mismo con su hacha y la cabeza de su padre, en la carretera cercana a su casa.

Todo indica que este hombre sufri贸 un brote psic贸tico, un episodio incontrolable de violencia, si bien a煤n siguen haci茅ndole pruebas y esperando resultados en el hospital.

Una enfermedad que "lo transform贸 por completo"

El pasado viernes, algunos familiares de Pablo y de su padre, Miguel 脕ngel, la v铆ctima, participaron en el minuto de silencio que se hizo en el ayuntamiento de Ribera de Arriba, la zona donde viv铆an y donde ocurri贸 todo.

Uno de los hijos de la v铆ctima, y hermano tambi茅n del asesino, dijo que Pablo jam谩s hab铆a sido violento y atribuy贸 lo ocurrido a una enfermedad psiqui谩trica, que, as铆 lo dijo, 鈥渓o transform贸 por completo鈥.

El t铆o de Pablo, hermano de la v铆ctima intervino, as铆 despu茅s del minuto de silencio y pidi贸 compasi贸n para el asesino, tal y como recogieron los compa帽eros de La Nueva Espa帽a, que estuvieron all铆:

鈥淯nas palabras de Pablo, s铆 que os pedir铆a a los que cre茅is en Dios鈥 No le juzguemos porque yo creo que si le juzgamos podemos equivocarnos, tenerle compasi贸n鈥 Lo lleve lo mejor posible, gracias鈥".

驴Doble vida de Pablo?

El balance de este crimen es desolador: una familia destrozada, un padre asesinado y un hijo enfermo que es el culpable. La Guardia Civil sigue haciendo su trabajo, y ha encontrado algunas se帽ales inquietantes que se帽alan que Pablo podr铆a haber vivido en una mentira durante muchos a帽os

Pablo Mu帽iz hab铆a trabajado unos meses en una conocida empresa de productos l谩cteos que est谩 cerca de su casa y de la casa de su padre. Algo no sali贸 bien y fue despedido. Esto ocurri贸 hace muchos a帽os, m谩s de 15.

Los investigadores de la Guardia Civil han recabado testimonios que dicen que Pablo sigui贸 fingiendo que ten铆a trabajo en esa empresa. De hecho, les han contado que sal铆a cada ma帽ana de casa de su padre, jubilado, con una mochila donde llevaba algo de comer y le dec铆a que se iba a trabajar.

Una de las hip贸tesis es que la discusi贸n del 煤ltimo d铆a en la vida del anciano se pudo originar porque descubriera la enorme mentira, la doble vida de su hijo que le hab铆a tenido enga帽ado durante tanto tiempo.

La Guardia Civil piensa que este hombre, Pablo, se iba de casa cada ma帽ana, dici茅ndole a su padre que se dispon铆a a trabajar. Luego, por la tarde, volv铆a a casa y le comentaba la presunta jornada en la f谩brica, manteniendo una mentira durante 15 a帽os.

La historia de Jean Claude Romand

Nosotros conocemos un caso similar en ese sentido: en Francia, Jean Claude Romand les cont贸 a sus padres, a sus amigos, a su mujer y a sus hijos, que era m茅dico y que trabajaba en la Organizaci贸n Mundial de la Salud.

Esa enorme mentira se fue convirtiendo en una bola de nieve cada vez m谩s grande: cada ma帽ana cog铆a su malet铆n y pasaba el d铆a en un bosque antes de volver a casa, estall贸 en enero de 1993.

Romand, que estaba a punto de ser descubierto, mat贸 a su mujer, a sus dos hijos de cinco y siete a帽os y luego mat贸 a sus padres. Fue condenado a cadena perpetua y su historia la cont贸 de forma magistral, casi como un cirujano, Emmanuel Carrere, en una novela llamada 鈥淓l adversario鈥.

Romand mat贸 a su familia porque su gran mentira iba a descubrirse. Como no trabajaba, no ganaba dinero, y mantuvo su tren de vida pidiendo pr茅stamos para supuestas inversiones a amigos y conocidos, pero todo iba a saltar por los aires porque hab铆a perdido su dinero, claro.

Fue condenado a cadena perpetua en Francia, que como en Espa帽a, es una condena revisable si el preso evoluciona bien. En 2019, 26 a帽os despu茅s de sus cr铆menes, sali贸 en libertad. Pas贸 un par de a帽os viviendo con unos monjes en la abad铆a de Fontgombault, hasta que decidi贸 irse en 2021 y desaparecer sin dejar rastro.

La polic铆a sigue investigando

En el caso de Pablo Mu帽iz, la Guardia Civil investiga ahora si recib铆a alg煤n tipo de subsidio o de ayuda, o hab铆a pedido alg煤n dinero prestado para vivir: obviamente, no ten铆a ning煤n ingreso del trabajo, porque no trabajaba.

Su padre s铆 que recib铆a una pensi贸n despu茅s de muchos a帽os trabajando, primero en la mina, donde tuvo un accidente, y luego ejerciendo como celador en el Hospital Universitario Central de Asturias.