Territorio Kinótico: Jonnhy Depp es ahora Luis XV

Hablamos con David Martos sobre 'Zinelmaldia', el festival de San Sebastián, que comienza con polémica ya que Javier Bardem no acudirá a recoger su premio por la huelga de actores en EE.UU. y por el controvertido documental de Jordi Évole 'No me llame ternera' sobre el etarra Josu Ternera.

Entre las recomendaciones de estrenos están 'Jeanne du Barry', la película de época protagonizada por Jonnhy Depp sobre la última amante de Luis XV. Del cine español destaca 'La voz del Sol', sobre un matrimonio de exiliados en París en los años 60 interpretada por Karra Elejalde y Carmen Machí, que presentará la película el próximo lunes en 'Julia en la Onda'. Y también 'Tregua(s)', la ópera Prima de Mario Hernández sobre una pareja que charla profundamente sobre su situación sentimental durante una madrugada en Málaga.

Para ver en plataformas, Martos recomienda la película 'Flora y su hijo Max' en Apple TV que explica la relación de una madre y su hijo a través de la música y la serie 'Poker Face' en Sky Showtime, sobre la trabajadora de un casino quesabe cuando alguien miente y lo utilizan para resolver investigaciones policiales.