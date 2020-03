Persona física: ¿Son los 'influencers' una actividad esencial?

CON RAQUEL MARTOS

Raquel Martos analiza la actualidad en clave de humor. Este domingo el Gobierno aprobaba el Real Decreto por el cual, a partir de este lunes, los trabajadores de servicios no esenciales deberán quedarse casa. Sin embargo, desde el Ejecutivo no especificaron cuáles eran esas actividades esenciales, y no fue hasta medianoche, con la publicación del BOE, cuando la gente se enteró de si tenía o no que ir a trabajar. "El BOE ha pasado de ser consultado por los más cafeteros, a despertar el interés de todo 'cristo'", asegura Raquel.