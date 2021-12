Mesa de Redacción: La crecida del Ebro llega a Zaragoza

Estamos muy atentos a lo que sucede en la capital aragonesa, hablando con su alcalde Jorge Azcón. En la 'Mesa de Redacción', con Marina Martínez Vicens, Goyo Benítez y David Martos.

Además, según la Audiencia Nacional, las empresas no pueden registrar las bolsas o mochilas de sus empleados antes de irse a casa. Somos el país con mayor número de ascensores por habitantes, pero hay 100.000 personas que no pueden salir a la calle por no tener ascensor.

Agustín Alcalá nos pone al día de lo que sucede en EEUU. Y Clara Jiménez Cruz, con la 'Maldita Hemeroteca' del martes, con Rajoy y su comparecencia en la comisión de la 'Kitchen' como protagonista.