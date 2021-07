Masterclass con Miguel Ángel Cajigal: ¿Cómo definimos a los genios en el arte?

A lo largo de la historia, muchos artistas han sido calificados como 'genios', sin embargo, ¿qué significa exactamente esto? El historiador de arte Miguel Ángel Cajigal Vera, 'El Barroquista', nos explica que muchas veces se utiliza para hablar de aquellos que nos gustan: "Se usa de forma intencionada para lo que nos parece bien".

Se considera que un genio es alguien adelantado a su tiempo, pero Cajigal señala que un ejemplo es el Greco, que en su momento no tuvo éxito y siglos después se le considera un artista, pero "no se puede decir que todos los que experimentan sean genios".

También se piensa mucho que los genios ya se notaban cuando eran niños, como es el caso de Mozart, aunque indica que "era un genio desde el punto de vista creativo, pero se ha creado un mito alrededor suyo y se exageran las anécdotas de su infancia".

A partir del S. XVIII, se comienza a hablar de la brillantez como sinónimo de la razón, aunque esto no es cierto, porque no se conoce el motivo: "Es un cúmulo de razones y no tienen por que ser personas raras". En este sentido, recalca que ha habido muchos estereotipos sobre esto, como en EEUU "donde se creía que los disléxicos eran más listos".

Frida Kahlo fue el primer ejemplo de mujer considerada genio en el arte, en su caso porque "tenía una personalidad fuerte".