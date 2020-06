En las residencias de la Comunidad de Madrid han muerto casi 6.000 ancianos. LA Comunidad de Madrid dijo al principio de la pandemia que se iban a medicalizar todas las residencias, pero esto no se ha llevado a cabo. Muchos han culpado a Pablo Iglesias de que él llevaba el control de las residencias españolas, pero las competencias no eran suyas.

Tras casi 6.000 muertos en las residencias de la Comunidad de Madrid, ha trascendido que había un protocolo del Gobierno por si había que trasladar a los enfermos a un hospital. La Comunidad de Madrid dijo que no había que enviarlos. A Pablo Iglesias se le acusa de tener el control de las residencias, algo que no es verdad. Iglesias ha declarado que “el gobierno aumentó las competencias de los gobiernos autonómicos, pero la Comunidad de Madrid prohibió el traslado de ancianos, pero dicen que no es competencia de Ayuso”.

El conflicto también está servido entre las dos fuerzas que gobiernan la Comunidad, PP y Ciudadanos. Dijeron que iban a medicalizar todas las residencias, pero no se hizo. Ayuso dice que el protocolo es un borrador que nunca ha abandonado la Consejería de Sanidad, y que esta orden no se llevó a ningún lugar. Sin embargo este supuesto borrador si salió y llegó a las residencias al principio de la pandemia firmado por Carlos Mur, Director General Sociosanitario. ¿Cómo llegó el borrador? Según Escudero, por un error.