La tele con Monegal: La respuesta de Tamara Falcó a las acusaciones de homofobia

Hablamos con nuestro experto televisivo, Ferrán Monegal, sobre la respuesta de la marquesa de Griñón después de las acusaciones de homofobia. Tras llegar del Congreso Mundial de las Familias en México, Tamara Falcó volvió a su puesto como colaboradora de El Hormiguero. Monegal destaca que para ella "es muy importante tener una proyección mediática", ya que el mundo que la envuelve se mueve a través de las audiencias. "Es básico tener un programa de mucha audiencia donde chupar pantalla", asegura el experto.

Una vez en el plató, Pablo Motos le dice que "la ha armado gorda" ya que tiene todo el colectivo LGTBI en contra. Es este el momento en el que la hija de Isabel Preysler ha decidido dar la cara y romper su silencio. Durante su charla en México habló de diferentes tipos de sexualidad con los que se puede "ejercer el mal".

"Todo el mundo que quiera ver el vídeo, el vídeo dura unos nueve minutos y yo es que ni siquiera quiero mencionar a la persona de la cual estaba hablando, pero estaba hablando sobre mi ex en cuestión", ha aclarado. Monegal señala que "está preocupada", y "no con lo del novio". "De cara al pueblo, por decirlo así, concita simpatía", pero la ha perdido toda cerrando las puertas del colectivo a su paso. "Tendrá que corregir su tiro rápidamente", reafirma Monegal.

Además, también hablamos sobre las palabras que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo dedicó a la cadena de televisión La Sexta. Lo califican como un "personaje prepotente, chulesco, insultador", según Monegal. García-Gallardo estaba degustando, en una feria de productos gastronómicos, productos locales cuando unos periodistas se acercaron.

Es entonces cuando suelta una serie de críticas contra el presentador de El Intermedio, Wyoming. “Usted, si quiere, llévele un chorizo a su amigo, el señor Wyoming, que de eso sabe un montón, con el medio millón de euros que defraudó a la Hacienda pública”, dijo ante los micrófonos, acusando de "manipulación constante" al medio de comunicación. "Lo suelta pero no cuenta la verdad", denuncia Monegal, asegurando que el señor Gallardo ha escuchado “una música” pero “ha pervertido la letra".

Por último, hablamos de la simpatía natural del jugador de futbol Joaquín, que ha estrenado programa en Antena 3. "El Novato", así se titula su primera incursión en la televisión, ha recibido la visita del chef con 5 Estrellas Michelín Dabiz Muñóz. "La simpatía es algo innato, no es algo que puedas adquirir en la vida. Si no la tienes no la puedes adquirir", afirma Monegal. Este es un programa especial dirigido a la "audiencia blanca", ya que no crispa los nervios.