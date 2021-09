La tele con Monegal: "El Objetivo" de Ana Pastor arroja luz a la catástrofe que asola La Palma

"El Objetivo", capitaneado por Ana Pastor, ha dedicado un programa especial a la catástrofe natural que asola a la isla de La Palma. "Ha sido una excelente idea la que ha tenido la periodista, ha desmontado el programa que tenía preparado con invitados como Zapatero para desplegar sus fuerzas en la isla de la Palma", ha elogiado el periodista.

La periodista, acompañada por una mesa de expertos vulcanólogos y con varios periodistas en diferentes puntos de la isla, ponían sobre la mesa, entre otras cuestiones, qué pasará con el terreno y con las zonas que han quedado sepultadas por la lava y la ceniza.

"Me ha gustado en particular el toque de un palmero, un hombre que está viviendo en sus propias carnes esta devastación", ha destacado el crítico. "Los políticos de alto rango, que son los que pueden conseguir los recursos que necesitamos para sobrevivir, tienen la oportunidad de hacer algo y demostrarnos a los ciudadanos que podemos creer en en ellos", le decía el afectado a Cristina Pardo.

Es por ello que, el señor Monegal, ha propuesto un ejercicio televisivo: "Tras catástrofes similares, los reporteros, deberían volver al lugar de los hechos al cabo de un tiempo y reportar las ayudas que han llegado porque, cuando se retiran las cámaras, ya no se acuerda nadie", ha denunciado.

"Homenaje" a Concha Velasco en TVE

Ayer se estrenó en TVE la nueva temporada de "Lazos de Sangre", presentado por Boris Izaguirre. El primer capítulo homenajeó a Concha Velasco, quien fue la protagonista absoluta.

"En teoría esto tenía que ser un homenaje a la gran carrera de Concha Velasco como gran actriz. Pero, la mirada del programa, desde mi punto de vista, fue totalmente equivocado. Se escarbó en su vida personal más que en la profesional, especialmente, en su matrimonio con Paco Marsó", se ha quejado el periodista.

Finalmente, Concha Velasco, "cansada de que se metieran en su cama", dijo: "Yo he sido la malquerida. Nadie me ha amado como yo he amado".

Sin embargo, el programa consiguió un 11,7% de cuota de audiencia frente a los 8,7% que tienen de media habitualmente. "Discrepo totalmente en como están intentando ganar audiencia. He echado en falta el sentido público de la TVE", ha sentenciado el catalán.

"Miquel Iceta tiene madera de artista"

Hablamos de un tema muy simpático. La periodista, Thais Villas se fue a San Sebastián a buscar al ministro de cultura, Miquel Iceta ya que, "el feeling entre ellos viene de lejos": "Forman una pareja de alta comedia", ha asegurado Ferrán, quien ha contado como Iceta representó un diálogo de su película favorita a petición de Villas.

"Miquel Iceta tiene madera de artista. Lo que pudo haber sido y no fue", ha vaticinado Monegal.