La tele con Monegal: La ausencia de tratamiento televisivo del juicio por el proyecto Castor

El lunes arrancaba el juicio por los más de 500 seísmos provocados por la inyección de gas en la plataforma Castor en 2013. " No busque mucho en la tele, no encontrará apenas información", le ha avisado Ferrán Monegal a Carmen Juan. Y es que, las televisiones privadas españolas no han tratado el inicio del juicio del proyecto Castor, mientras que la televisión pública, TVE, se hizo un poco de eco en el Telediario.

"Dos directivos y la propia empresa controlada por el empresario Florentino Pérez, Escal UGS, se sentarán en el banquillo acusados de delito medioambiental y ni siquiera se ha mencionado", ha denunciado el crítico televisivo.

Series

Esta semana, la serie de TVE, "Ana Tramel. El juego", protagonizada por Maribel Verdú y Natalia Verbeke, ha llegado a su fin "sin pena ni gloria", ha asegurado Monegal.

Otra serie que está luchando por conseguir audiencia en Antena 3 es, "Los hombres de Paco". "No logran destacar cuando tienen golpes muy divertidos. Saben mezclar la risa y la actualidad". Repasamos lo ocurrido esta semana de la mano del crítico televisivo.

El Hormiguero

Hablamos de la entrevista que Pablo Motos le hace a Imanol Arias y su hijo Jon en "El Hormiguero", donde ambos actores presentaron la obra del clásico de Arthur Miller, "Muerte de un viajante", que harán en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.