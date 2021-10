La tele con Monegal: Ana Pastor sale en defensa de Corinna tras descubrir como la calificó el rey emérito

Pilar Urbano, periodista especializada en la Casa Real, acudió a "El Objetivo" de Ana Pastor. Según Monegal, Urbano tiene "una manera de montarse las historias muy particular, estruja la historia y conforma unos relatos surrealistas".

Durante el programa, la periodista fue desvelando multitud de detalles de Juan Carlos I y su relación con Corinna, pero lo más sorprendente fueron las palabras con las que el emérito llamó a su amante después de conocerse. Y es que se refirió a ella como "putón verbenero". Fue entonces cuando Ana Pastor, estupefacta dijo: "Es un término que no solo no me gusta, sino que me sorprende de alguien que sí que llevaba una vida muy promiscua como es el rey. Si ella es eso, ¿Qué será él?".

Pilar Urbano también dio la noticia de que las infantas están preparando la llegada del Emérito a España.

"Dios nos libre de que la historia de la monarquía solo se pudiese leer a través de los libros de Pilar ya que sería tremendamente sesgada, no sería real", ha concluido el crítico televisivo.

Las cintas secretas de Franco en "Todo es verdad"

Risto Mejide y todo su equipo avisaron en el programa, "Todo es verdad", que habían llegado a la redacción del programa unas cintas grabadas en 1977 que dañan la imagen de Francisco Franco.

El espacio de investigación de Cuatro ha conseguido las grabaciones inéditas de un psicoanalista que entrevistó a los familiares y amigos más cercanos del dictador tras su fallecimiento. En ellas se trata abiertamente la posibilidad de que Carmencita no sea su hija y que el fallecimiento de Ramón Franco fuese un asesinato.