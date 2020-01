Historias de la tele: El uso del maquillaje en televisión

Muchas maquilladores preferían el blanco y negro porque era más fácil maquillar, resaltar los pómulos... Cuando llegó el color existían trucos como el que exigía Sara Montiel para que se le viera más favorecida en pantalla: colocar una media frente a la óptica que difuminaba las imperfecciones de su piel.

Lo que parece evidente es que sin maquillaje no hay televisión. No obstante, por ejemplo, antes no era habitual que los hombres utilizaran maquillaje. El debate histórico entre Nixon y Kennedy supuso un cambio en el uso del maquillaje en televisión. Nixon optó por no maquillarse y no cuidó su aspecto mientras que Kennedy sí... y el resultado no dejó dudas de que el aspecto es importante.

En Julia en la Onda hablamos con Raquel González, responsable del maquillaje de los participantes de 'Tu cara me suena', que asegura que tiene "solo tres días" para preparar el maquillaje de los artistas a imitar. Y además, maquillar en la televisión actual conlleva la dificultad de que con la emisión en alta definición, es complicado que no se noten las fallas. "Somos cinco en maquillaje y cuatro en peluquería que somos los encargados de la caracterización física", nos cuenta González, que asegura que el promedio para preparar un personaje es "de dos horas y medio, tres". La maquilladora dice que el mayor desafío al que hasta ahora se ha enfrentado su equipo fue caracterizar a Flo (Florentino Fernández) de Will Smith.

González nos cuenta todos los detalles que conlleva el trabajo de maquillaje y los desafíos a los que se enfrentan cada semana en 'Tu cara me suena'.