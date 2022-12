¿En qué no gastar el dinero del Gordo de la Lotería de Navidad? Las recomendaciones de los economistas

Luis Garicano y Gonzalo Bernardos, nuestros economistas de cabecera en El Especialista, nos habla de la Lotería de Navidad y el premio Gordo. El día de antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad conocemos las recomendaciones de los economistas para no volverse loco en el caso de ganar el premio Gordo.

Garicano y Bernardos afirman en 'Julia en la onda' que "no compran lotería" salvo un décimo el día de antes del sorteo. Acostumbran a no jugar porque aseguran que "saben que no les tocará". Aún así, ambos dan las mejores recomendaciones para no arruinarse al ganar los 400.000 euros del primer premio de la Lotería de Navidad.

Luis Garicano pone en el foco el gasto del dinero del premio en inversiones y sus recomendaciones son las siguientes:

Invertir en fondos diversificados, baratos y tener paciencia.

No tocar el dinero ni cuando crezca la cantidad ni cuando caiga la cantidad.

No dejarse convencer para invertir en grandes negocios a descubrir. "No habrá un nuevo Zara", argumenta.

Buscar inversiones sin grandes gastos de gestión.

Por su parte, Gonzalo Bernardos hace su advertencia a los afortunados que quieran invertir su recaudación en la compra de una vivienda. Asegura que habrá que "tener paciencia" y esperar a que el precio de la vivienda caiga a finales del año próximo. Sus recomendaciones son las siguientes: