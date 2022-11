El Especialista: ¿Qué tarifa conviene más para ahorrar en la factura de la luz y el gas?

La calefacción ya funciona a pleno rendimiento en la mayoría de casas de los españoles, por lo que en tiempo del Especialista pedimos a Jorge Morales de Labra, nuestro experto energético de cabecera, que nos responda a algunas de las cuestiones más planteadas por los ciudadanos para ahorrar en la factura de la luz y el gas. Para empezar, con las numerosas tarifas que existen: ¿se tiene que seguir mirando la hora del día pese a tener una tarifa regulada?

"Todos los consumidores que tengan precio de tarifa variable, entre ellos en tarifa regulada, tienen que mirar la aplicación para ver a qué hora es mejor encender los aparatos", cuenta Jorge Morales de Labra, que añade que sigue existiendo la hora valle, etc., en las que hay que estar atentos al consumo para decidir cuándo se pone una lavadora o se enciende un aparato, por ejemplo, con el viento como factor muy determinante.

Luces LED y aparatos eléctricos por la noche

Otra de las dudas más planteadas es el tipo de luz con la que se puede llegar a un ahorro máximo: "Las luces LED son las que menos consumo tienen. Pueden llegar a consumir siete veces menos que una bombilla convencional".

Una de las manías más comunes es la de no apagar los aparatos ni regletas por la noche. ¿Es adecuado este comportamiento? A juicio de Jorge Morales de Labra, conviene no dejar encendidos algunos aparatos por la noche, salvo que sea necesario: "No tanto la televisión, que es lo que muchos miran, sino sobre todo ordenadores, impresoras, etc. Recomiendo apagar todo lo posible, por ejemplo, en la cocina, la cafetera. Todo eso está en una regleta y es fácil apagarla".

Temperatura ideal en invierno y placas solares

Más del 90% de la población está satisfecha con la habitación a 21 grados en invierno, según las últimas encuestas, por lo que se ha establecido como una temperatura idónea para pasar estos meses de frío. No obstante, con el plan de ahorro energético, los principales gobiernos de la Unión Europea han decidido bajar hasta los 19 grados la temperatura más adecuada para ahorrar.

Por último, Morales de Labra habla sobre las placas solares: "Hay que conocer también a qué precio van a pagar la energía que sobra para elegir una tarifa adecuada. La tarifa regulada depende del mercado, pero además hay una complicación, que es que hay límites y cuando sobra demasiada energía, se pierde esos excedentes".