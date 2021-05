El Especialista: La prórroga de los ERTE

El lunes finaliza el plazo para que el Gobierno y los agentes sociales (patronal y sindicatos) lleguen a un acuerdo para prorrogar los ERTE, no obstante, todavía no está claro que esto vaya a suceder. En caso contrario, el Ejecutivo debería ampliarlos sin consenso en Consejo de Ministros extraordinario. Charlamos con el profesor de Economía, Gonzalo Bernardos, que nos explica que los empresarios han propuesto que las condiciones vigentes sigan hasta el 30 de septiembre, lo que la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los trabajadores han aceptado, sin embargo, José Luis Escrivà, con la cartera de Hacienda, no.

Señala que hay que ahorrar dinero, aunque Bernardos considera que esta perspectiva del ministro "no se entiende" porque lo que quiere la patronal es devolver lo antes posible los puestos de trabajo a los empleados, ya que esto significaría que "la actividad económica vuelve a funcionar".

El principal problema para el ministro de Hacienda son las exoneraciones fiscales del 60%, aunque la cantidad que estaría perdiendo el Gobierno es minúscula en comparación con lo que perjudicaría a la sociedad que no haya ERTEs: "En Alemania, los ERTE siguen hasta diciembre y eso que allí la crisis económica es mucho menor que aquí". Además, resalta que lo que se gastaría durante estos 3 meses es "una minucia comparado con lo que se gastó el año pasado", por ello, hace hincapié en el hecho que el objetivo debe ser "que no se despida a más trabajadores y que la tasa de paro sea la menor posible".

Bernardos manifiesta que la economía española está muy afectada por el paro y debe reducirse a toda costa, ya que esto permitiría que los trabajadores tengan seguridad laboral y se puedan permitir gastar más.

¿Qué ocurriría si no hubiera acuerdo?

En este caso, según Bernardos, supondría una mancha en el expediente del Gobierno, teniendo en cuenta que "Yolanda Díaz siempre ha conseguido poner de acuerdo a ambas partes y no tendría sentido que en el final de la pandemia comenzaran a pelear". Así, apuesta porque el Ejecutivo debe llegar a este acuerdo.