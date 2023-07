El Especialista: Los buenos datos económicos, la posible futura "mochila austriaca" y la inflación volátil

Los especialistas comentan los temas más relevantes sobre economía entre los que se encuentran "la mochila austriaca", la inflación y su última caída al 1,9% ocupando el segundo mejor puesto de la UE y el precio del alimento que no baja al mantenerse al 10,3%. La UE marca que la inflación debe estar por debajo del 2% pero los especialistas auguran que a finales del 2023 la inflación subirá al 4%, aproximadamente.

Sobre el debate del cara a cara, en el tema económico, valoran que Feijóo no dijo nada al respecto y que Sánchez cayó en la trampa de no argumentar con datos la buena política económica que ha llevado a cabo. Remarcan la calidad del empleo generado que previsiblemente en el segundo trimestre del 2023 alcance el máximo histórico de ocupación laboral, también el hecho de haber apoyado la economía de las familias más débiles y de haber fomentado el estado del bienestar.

Analizan las declaraciones de Aznar en las que advierte de tener que "volver al rigor económico" con el que "habrá que pasar apuros", con ello dicen que se refiere a reducir la recaudación de impuestos, lo que hará que cueste más mantener la estructura del estado al poder gastar menos y al tener unos presupuestos restrictivos que reducirán el déficit en 10.000 millones. Recuerdan que ya en los años 2011,2012 y 2013 se llevó a cabo esta práctica pasando por una profunda crisis y que se hizo una reforma aboral que hundió los salarios, lo que perjudicó a los más vulnerables. Actualmente recalcan que la suma de la deuda pública y privada comparada con el año 2007 se sitúa en la mitad.

Por último, hablan de la interesante cuestión de la "mochila austriaca", que consiste en añadir a las nóminas salariales un 1,8 o 2% (una cantidad muy pequeña) de recargo que se va depositando por si se produjese un despido y que en ese momento se percibiera esa cantidad para la búsqueda del siguiente empleo. Con esto, se pretende pagar menos a la hora de despedir a los trabajadores, lo que únicamente beneficiaría a los "malos empresarios" que despiden habitualmente ahorrándose dinero, mientras que daña a los "buenos empresarios" que tienen una plantilla reducida o una empresa familiar a la que cuidan y no despiden, por o que tendrían que pagar una cantidad que no emplearán. Esta medida está incluida en el programa electoral del PP y el traspaso del modelo actual de despido al propuesto se financiaría con los fondos europeos destinados a generar empleo de calidad, que supondría un coste de 10.000 millones de euros. Además, beneficiaría a los nuevos trabajadores pero no a los de mayor antigüedad, remodelando el sistema y aportando otro tipo de flexibilidad.