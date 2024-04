Gonzalo Bernardos: "Decir que quitar la Golden Visa soluciona el mercado inmobiliario y sus problemas es no decir la verdad"

Una de las noticias políticas de la semana tiene que ver con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar la "Golden Visa" en nuestro país para combatir la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios de la vivienda.

En 'Julia en la Onda', los economistas Gonzalo Bernardos y Javier Díaz-Giménez han comentado esta medida y otros asuntos económicos de relevancia en nuestro país, como la posible regularización de 500.000 extranjeros que se ha tomado en consideración en el Congreso.

La Golden Visa, abocada al fracaso

Gonzalo Bernardos no se ha mostrado favorable con la implementación de la Golden Visa, que busca atraer inversión extranjera a cambio de permisos de residencia y circulación: "El planteamiento que hizo Mariano Rajoy para implantar la Golden Visa estaba abocado al fracaso", ha indicado Bernardos, afirmando que Portugal siempre ha presentado condiciones fiscales más ventajosas para cualquier extranjero que se plantee instalarse en esta cálida zona de Europa.

"En España la Golden Visa es un fracaso" ha afirmado el economista, que argumenta: "Traer a 6.200 en 11 años me parece un horror", ha comentado Bernardos. Cabe destacar que, de entre los 6.200 beneficiados por esta medida, predominan los ciudadanos chinos, y van seguidos de los rusos, los iraníes y los norteamericanos.

El impacto del visado dorado en el mercado inmobiliario

"Decir que quitar la Golden Visa soluciona el mercado inmobiliario y sus problemas es no decir la verdad", ha aseverado Bernardos, que considera que la adquisición de 542 viviendas de más de 500.000 euros no tiene un gran impacto sobre el mercado inmobiliario.

Javier Díaz-Giménez también se ha mostrado crítico con esta medida, que busca combatir un impacto que el economista considera menor: "Eso es el chocolate del loro comparado con las 183.000 viviendas que prometió el PSOE en su programa electoral en las últimas elecciones", ha comentado Díaz-Giménez, que considera que este anuncio "es otra maniobra de distracción" para no afrontar los problemas que considera fundamentales.

"Un verdadero disparate"

"Pensar que esto va a aliviar es un verdadero disparate", ha señalado Díaz Giménez, que apunta a la falta de suelo y de vivienda pública de alquiler, así como a los largos procesos burocráticos que preceden el abordaje de cualquier proyecto urbanístico.

Para el economista, se trata de un problema de oferta de vivienda, y no de demanda: "Ojalá fuéramos de verdad la Florida de Europa, que no lo estamos siendo", ha explicado Díaz-Giménez, que afirma que la actual situación "no se va a corregir ni con controles ni con medidas de demanda".

La propuesta de regularización de los extranjeros

Por otro lado, Bernardos y Díaz-Giménez han comentado también la propuesta de regularización administrativa de cerca de 500.000 extranjeros que llevan años trabajando en nuestro país. Bernardos se ha mostrado favorable a esta regularización.

"Estos señores son los que están haciendo en gran medida que está economía española esté creciendo", ha comentado el economista, que opina que "Si no hemos tenido hijos, es necesario que vengan personas". Con todo, el economista añade que "el sistema migratorio debe mejorar muchísimo" para controlar la entrada de extranjeros y garantizar sus derechos en este país. "

Quiero elegir quién viene", ha aseverado Bernardos, que opina que "los países que han hecho bien la inmigración han escogido".

Para Díaz-Giménez, la situación de los inmigrantes irregulares "es un problema mucho más grave, mucho más serio y muchos más relevante" que la Golden Visa: "Esos tienen la visa de la sangre, de ahogarse en el Mediterráneo", ha comentado el economista, que añade: "Cualquier personas que vive y trabaja en un territorio y reside en él merece los mismos derecho que el resto de personas de ese territorio".