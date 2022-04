Jorge Morales de Labra, Ingeniero Energético y director de Próxima Energía ha señalado en ‘Julia en la Onda’ que “la previsión del precio de la luz es de bajada en las próximas tres semanas”. El experto ha recalcado que el precio de abril ya es inferior al de marzo, momento en el que casi se alcanzan los 300 euros por hora de luz.

Los gobiernos de España y Portugal han propuesto fijar el precio de la luz a 90 euros el megavatio por hora, una decisión que debe aprobar la Comisión Europea. En caso de que la medida salga adelante, este cambio podría suponer un descenso de la mitad del precio de los recibos de los últimos meses a todos los clientes del mercado mayorista. Todo apunta a que, si sale adelante, se podría apreciar la diferencia a partir del mes de mayo.

¿Es mejor ser cliente del mercado libre o del mercado regulado?

Según Morales de Labra, “en los últimos 15 años, el mercado regulado ha ofrecido mejores ofertas que el mercado libre”. Para el experto, en la situación en la que estamos es mejor ser paciente y mantenerse en el mercado regulado. Todo indica que los precios empezarán a bajar y por lo tanto será mucho más rentable. De todas formas, el ingeniero ha insistido en que la opción más favorable para la persona que decida pasarse al mercado libre es hacerlo sin permanencia.

¿Por qué el hidrógeno es el futuro de España?

En España tenemos tres fuentes de energía muy importantes: sol, viento y agua. Jorge Morales de Labra está convencido de que con el tiempo, cuando haya suficientes energías renovables llegará a un punto en el que la energía pueda ser gratis porque habrá un enorme exceso de producción renovable.

En este escenario, el punto negativo será que las horas que no tengamos estas fuentes de energía la luz será muy cara. Aquí entra en juego el hidrógeno, ya que puede ser el elemento que recoja la energía que no se usa durante el día para usarla más tarde. Por lo tanto, el hidrógeno serviría como almacenamiento de energía. Esta es una muy buena oportunidad para España ya que podría vender ese hidrógeno al resto de países europeos que no tienen tantas energías renovables.