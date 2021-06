El Especialista: Cae la fertilidad

Con la pandemia, la natalidad y la fecundidad ha disminuido mucho en España, cayendo a niveles mínimos. Para conocer qué ha sucedido, charlamos con la doctora Silvia Iniesta, jefa de la Sección de Reproducción del Hospital de la Paz, que nos explica que la edad es el principal factor que interviene: "La gente tiene hijos cada vez más tarde y son menos fértiles".

Así, apunta que, en las mujeres, a partir de los 40 disminuyen las probabilidades de un embarazo: "Durante los siguientes años, los ovarios trabajan peor y la calidad de los óvulos se reduce".

Esto no tiene que ver con la salud o el estilo de vida, ya que afecta, generalmente, a todas las mujeres, incluso a las que comen mejor o no fuman, por ejemplo. "El reloj biológico va muy diferente al social", detalla. Incluso relata que "los seres humanos somos una de las especies menos fértiles y los tratamientos de fecundidad no ayudarán mucho si la mujer es mayor".

¿Se puede conocer la fecundidad de una mujer?

De la misma forma, recalca que a medida que la mujer crece, los ovocitos se van agotando, aunque también hay factores que intervienen en que vaya más rápido o lento. No obstante, la doctora nos tranquiliza porque hay pruebas que permiten conocer la fertilidad de la mujer y su reserva de óvulos. "Hay ecografías o tests con hormonas que lo indican". Aun así, todavía no se puede saber la calidad de estos.

Esta pérdida de la fecundidad solo afecta a los ovarios, no al resto de órganos reproductivos femeninos, por lo que no hay que perder la esperanza: "Hay mujeres menopáusicas que gracias a tratamientos han podido tener en el útero un embrión fecundado externamente y ser madres".