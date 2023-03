Ximo Puig, sobre la moción de censura de Vox: "Tamames no representa una alternativa"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pasado este miércoles, en plenas Fallas, por los micrófonos de 'Julia en la 'Onda', donde ha repasado toda la actualidad política tres años después del estallido de la pandemia.

En el ámbito económico, Puig asegura que la comunidad "ha progresado, todos los indicadores sociales y económicos están mejor ahora que hace ocho años. Estamos en un muy buen momento a pesar de las múltiples dificultades".

Una de esas múltiples dificultades es la inflación, que se ha situado en el pasado mes de febrero por encima del 6%, especialmente por el precio de los alimentos, donde destaca el empresario valenciano Juan Roig. "Tenemos que ser consciente del equilibrio necesario que debe haber entre la creación de riqueza y la distribución", explica Puig que rehúye de "caricaturizar" a los empresarios como "lo peor de lo peor" e insiste en "conciliar intereses" con ellos.

Puig ha criticado duramente el papel de la oposición en España con el PP a la cabeza, al que el President ve cada vez más cerca del discurso de Vox. "Me produce una enorme tristeza que el partido más importante de la oposición esté en una posición casi antisistema", ha confesado un Puig que esperaba que ese problema se solucionara con la llegada de un Feijóo "derechizado" y "radicalizado".

"Incitar permanentemente a la confrontación no creo que sea el camino adecuado. Hablar del gobierno ilegitimo, decir que los empresarios son terribles... Los que lo dicen no se lo creen, lo cual me parece más indecente".

La próxima semana tendrá lugar la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato, que Puig ha criticado duramente. "No se sabe para qué, por qué y en qué condiciones se plantea un programa alternativo. El señor Tamames no representa una alternativa, se hace para marear e intentar pervertir los procedimientos democráticos", ha declarado antes de volver a criticar al PP por no desmarcarse claramente de las posiciones y el discurso de Vox. "España se merece una derecha con clarividencia y nitidez democrática. Jugar a los pactos con la extrema derecha es muy decepcionante".

Tres años después del estallido de la pandemia, Puig ha querido hacer balance de la situación de la sanidad en la Comunidad Valenciana asegurando que aún no se conocen todas las consecuencias, pero que, dice, ha evidenciado que existe un grave problema de salud mental. "Necesitamos garantizar un sistema nacional de salud potente capaz de dar respuesta a lo que nos viene", ha declarado.

El President considera que este año electoral es "buen momento de hablar de la Sanidad, una competencia de las comunidades autónomas que necesita de una financiación que debe garantizar el Estado". A menos de dos meses del inicio de campañas electorales Puig considera este tema como un debate mucho más pertinente "que otros que no afectan tanto al ciudadano. Hay que explicar cuál es el modelo que propone cada uno".